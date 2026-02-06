Grazalema (Cádiz) registró en enero la precipitación máxima diaria (236,9 l/m2) y mensual (1.295,5 l/m2) de toda España

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grazalema (Cádiz) registró en enero la precipitación máxima diaria (236,9 litros por metro cuadrado el pasado miércoles 28) y mensual (1.295,5 l/m2) de toda España, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en un mensaje en 'X' en el que ha detallado los datos extremos del mes.

Precisamente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, avanzó que el "cien por cien" de los vecinos de Grazalema, en la provincia de Cádiz, han sido desalojados al completo de sus viviendas a lo largo de la tarde de este jueves debido al temporal 'Leonardo'.

Esta decisión se tomó después de que se registraran más de 600 litros en forma de precipitaciones por la lluvia en un solo día que, sumado a lo ya caído en días anteriores desde que comenzara el tren de borrascas que ha azotado en febrero la provincia de Cádiz, ha provocado que la población de Grazalema haya tenido que ser desalojada al completo de sus viviendas en el municipio.

Por otro lado, la racha máxima de viento registrada en enero fueron los 179 kilómetros por hora (km/h) de Camaleño (Picos de Europa, Cantabria) del lunes 26. Al margen de las precipitaciones, el organismo estatal ha explicado que la temperatura máxima más alta se registró el martes 27 en Murcia Aeropuerto (28,7ºC).

Por el contrario, la mínima más baja fue la del martes 6 en Pradollano (Sierra Nevada, Granada), donde se llegó a -18,2ºC. A su vez, AEMET ha señalado que Tenerife Sur Aeropuerto registró 240,9 horas de insolación durante enero. En comparación, Lugo Aeropuerto se quedó en 31,5 horas.