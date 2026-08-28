Greenpeace alerta de que el calentamiento global aumenta el riesgo de desastres como la riada de Nepal

Nuwakot, Nepal, a 27 de agosto de 2026. - Gopal Dahal / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha alertado este viernes de que el calentamiento global aumenta el riesgo de desastres como la riada de Nepal, que ha dejado ya casi 580 muertos y cientos de desaparecidos, entre ellos tres españoles (el cuarto desaparecido ha sido rescatado).

En concreto, ha indicado que las investigaciones preliminares apuntan al derrumbe de un glaciar como causa más probable del suceso. Aunque la comunidad científica afirma que es "demasiado pronto" para determinar con exactitud qué papel desempeñó el cambio climático, la tendencia general "no ofrece dudas: el calentamiento global está aumentando el riesgo de este tipo de desastres".

Los ecologistas han denunciado que el cambio climático está transformando rápidamente el Himalaya y el planeta. En este sentido, han advertido de que se prevé que más de un tercio del volumen de hielo de los glaciares de la amplia región del Hindu Kush-Himalaya se pierda a lo largo de este siglo, aunque el cambio climático no supere el 1,5ºC de media global.

"Los glaciares se están reduciendo, la nieve y el hielo se están derritiendo, el permafrost se está descongelando y las laderas de las montañas se están volviendo menos estables. Estos cambios están creando un entorno más peligroso, en el que es más probable que se produzcan inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y avalanchas como ésta", han denunciado.

A su vez, Greenpeace ha apuntado a que esta catástrofe es "aterradora" por su magnitud y velocidad, pero también porque se produce apenas un año después de que otra inundación devastadora azotara la misma región. Además, tanto Nepal como China se encuentran ahora mismo en alerta ante el riesgo de desbordamiento de un lago creado tras la riada, a unos diez kilómetros del paso fronterizo entre ambos países.

De forma paralela, las inundaciones de Nepal también amenazan a cientos de comunidades que viven río abajo, incluso en la India. Los estados de Bihar y Uttar Pradesh se encuentran ahora en alerta máxima, ya que se enfrentan a inundaciones devastadoras casi todos los años debido a su proximidad a Nepal. "A medida que se agrava la crisis climática, las comunidades más expuestas se enfrentan a nuevas catástrofes mientras aún intentan recuperarse de la anterior", ha resumido la ONG.

LOS GOBIERNOS DEBERÍAN ABANDONAR LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

En este marco, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha transmitido su solidaridad a las víctimas. Además, ha advertido que las señales que está dando el planeta "son demoledoras", por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de multiplicar la rapidez de las políticas de adaptación, con especial atención a las poblaciones más vulnerables, y acelerar el abandono definitivo de los combustibles fósiles en todo el mundo.

"Estamos a tiempo de actuar: si implementamos estas medidas con justicia social, protegeremos el futuro de toda la población", ha subrayado.

Por esta parte, ha reclamado que los gobiernos abandonen los combustibles fósiles para "prevenir la siguiente catástrofe" y que transformen "radicalmente" el modelo de producción y consumo, acelerando la transición global hacia las energías renovables y la electrificación, invirtiendo en adaptación y resiliencia y haciendo que los grandes contaminadores paguen los costes de los daños que causa su negocio.

Por otro lado, el responsable de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace, Pedro Zorrilla Miras, ha denunciado que las comunidades que menos han contribuido a provocar la crisis son las que soportan los mayores costes humanos y económicos de "cada fracción" de grado adicional de cambio climático.

"La crisis climática ha sido impulsada de forma determinante por la extracción y la quema de combustibles fósiles, mientras que, año tras año, los gigantes petroleros, obtienen beneficios récord a costa de que la población pague el precio. No podemos esperar más para que se aprueben nuevos impuestos a los beneficios de la industria fósil y se termine con las subvenciones que todavía reciben", ha recalcado.