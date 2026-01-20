Greenpeace denuncia "unos pocos terratenientes" reciben la mayor parte de la PAC y pide más dinero para acción climática

Archivo - Campo de trigo, a 17 de junio de 2024, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha denunciado que una "pequeña fracción de grandes terratenientes ricos y agricultores industriales" recibe la mayor parte de las subvenciones de la Unión Europea (UE) en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). En este sentido, asegura que en España, el 1% de los beneficiarios recoge el 28% del dinero, porcentaje que asciende al 40% del total de subvenciones en Países Bajos.

Esta es la conclusión de '¿Quién se lleva el dinero de la PAC?' el informe elaborado por la oficina europea de Greenpeace que la ONG ha publicado este martes. A partir de su publicación, la organización reclama entre otras cosas que se reserve al menos el 50% del presupuesto de la PAC para acción climática y ambiental antes de que finalice el actual periodo de programación.

En total, la investigación se centra en seis países: República Checa, Dinamarca, Alemania, Italia, Países Bajos y España. En todos ellos el 10% superior de beneficiarios percibe de media dos tercios de las ayudas, mientras que el 20% superior recibe aproximadamente cuatro quintas partes.

En España, el 10% recibe el 62% del dinero total de la PAC mientras que el 20% percibe el 79% del total. En el caso de los pagos directos, es decir, aquellos que se dan directamente a los agricultores para preservar su renta, el 20% de los mayores beneficiarios en España toma el 74% del dinero.

A juicio de la ONG, la concentración de las subvenciones de la PAC ha "alimentado" una tendencia "preocupante" de desaparición de pequeñas explotaciones en Europa. Según ha advertido, dos millones (44%) han crecido o han desaparecido. En España, cerca del 36% desaparecieron entre 2007 y 2011 aunque representan "más del 60%" de las explotaciones del país.

Para Greenpeace, las ayudas de la PAC "van a parar a los ricos y no llega suficiente apoyo a quienes realmente lo necesitan: agricultores al borde de la quiebra, pequeñas explotaciones agroecológicas y quienes quieren hacer la transición hacia prácticas más sostenibles".

Ahora que los gobiernos de la UE, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están negociando actualmente el próximo presupuesto de la UE, algo que incluye la PAC, Greenpeace lanza una serie de peticiones.

De esta manera, la ONG ha pedido que la nueva PAC elimine progresivamente los pagos directos basados en hectáreas; priorice el apoyo a la renta de las explotaciones con mayor valor ecológico y social; y aplique escalas decrecientes y límites máximos a las subvenciones de la PAC.