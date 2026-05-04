Greenpeace tacha de "decepcionante" que Bruselas plantee excluir el cuero de la ley contra la deforestación. - ULET IFANSASTI / GREENPEACE

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha tachado este lunes de "decepcionante" que la Comisión Europea haya planteado excluir el cuero del reglamento contra la deforestación en el marco de un paquete de medidas para facilitar su aplicación antes de su entrada en vigor. A su juicio, la Comisión Europea ha decido a la "presión" de sectores económicos y los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo deberían bloquear esta exención "si consideran que la Comisión se ha extralimitado".

El abogado de Greenpeace UE Andrea Carta opina el hecho de "abrir un vacío legal" con la exclusión del cuero para "complacer" a poderosas marcas de moda es "inexcusable". "La cadena de suministro de cuero sigue siendo un factor tan importante en la destrucción de los bosques como lo era cuando se incluyó en la ley en 2023. Los gobiernos y el Parlamento Europeo deben corregir este error y rechazar la exclusión de los productos de cuero por parte de la Comisión", ha recalcado.

La ONG ecologista ha recordado que este material es parte "integral" de la cadena de suministro de ganado y, como tal, "contribuye a la deforestación, particularmente en la Amazonía brasileña". En este sentido, ha incidido en que la expansión de los pastos para el ganado representó el "42%" de la deforestación mundial impulsada por la agricultura entre 2001 y 2022.

"(Se destruyó) una superficie forestal del tamaño de España y liberando la mitad de todas las emisiones de carbono de la deforestación impulsada por la producción de materias primas a nivel mundial. Varias investigaciones han documentado cómo el comercio de cuero está vinculado a la deforestación ilegal y a violaciones de derechos humanos relacionadas", ha añadido.