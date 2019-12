Greta Thunberg avisa de que la concienciación sobre la crisis climática "solo acaba de empezar"

MADRID, 23 Dic. (OTR/PRESS) -

La activista sueca Greta Thunberg ha asegurado que la concienciación sobre la crisis climática "solo acaba de empezar", pese a que muchas personas consideran que 2019 es el año en que la gente se ha dado cuenta de la amenaza que supone el cambio climático.

"He oído a muchos decir '2019 ha sido el año en el que la gente se despertó ante la crisis climática'. Esto es una idea equivocada", ha afirmado la joven activista de 16 años a través de su cuenta de Twitter.

I hear many say “2019 was the year when the public woke up to the climate crisis”.

This is a misconception.

A small but rapidly growing number of people have started to wake up to the climate crisis.

This has only just begun. We’re still only scratching the surface.