El grupo de expertos de Von der Leyen pide una restricción europea de las redes sociales para los menores de 13 años

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de expertos creado 'ad hoc' por la Comisión Europea para evaluar los riesgos que las plataformas online plantean para los menores ha pedido este lunes "armonizar" las reglas a escala europea para restringir las redes sociales a los menores de 13 años y condicionar su acceso a partir de esa edad a que cada plataforma "demuestre" que es un espacio seguro.

Así, los expertos abogan por un enfoque "gradual" en el acercamiento de los niños europeos hacia la digitalización, desde una exclusión "total" de pantallas hasta los 3 años de edad hasta "retrasar hasta los 13 años de edad" el acceso sin supervisión a las redes sociales.

Los investigadores creen que hay base científica suficiente que acredita que el uso de las redes hasta esa edad "no aporta beneficios, pero sí aumenta potencialmente los riesgos", explican fuentes europeas, que señalan la franja de edad entre los 10 y los 13 como la "más vulnerable" y admiten al mismo tiempo que experiencias como la de Australia muestran cómo a partid de esas edad logran eludir con mayor facilidad los controles de acceso.

En este sentido, el informe que han presentado en Bruselas los profesores Jorg Fegert y Mari Melcior, acompañados por Von der Leyen, apuntan a un marco común en la Unión que no supone un veto total para los menores porque abre la puerta a que los niños de menos de 13 años utilicen redes sociales, siempre que sea bajo supervisión de padres, tutores o profesores y por tiempo limitado.

A partir de esa edad, corresponderá a las plataformas "probar" que sus servicios son "seguros y apropiados para su edad", para que entonces se permita que los niños a partir de 13 años puedan navegar sin supervisión en esas redes sociales

"Al igual que no damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el permiso de conducir, ni les permitimos comprar alcohol hasta que la ley lo autoriza, debemos establecer la edad a la que los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales", ha expresado la jefa del Ejecutivo comunitario, en la presentación del informe.

Así, la conservadora alemana ha insistido en que, según los expertos, debería ser "la responsabilidad de las plataformas demostrar que son seguras y adecuadas para la edad" y que "sólo entonces se abre esa puerta a partir de los 13 años".

"Personalmente creo que este enfoque es muy convincente", ha declarado Von der Leyen, si bien ha evitado aclarar a preguntas de la prensa si propondría una edad mínima europea de acceso y ha dicho que ahora su Colegio de Comisarios estudiará con atención el informe de cara a preparar una propuesta pasado el verano.

Fuentes comunitarias advierten de que los expertos que asesoran en este asunto al Ejecutivo de Von der Leyen no defiende una "prohibición global", sino que buscan ayudar a que el menor cuente con las herramientas necesarias para garantizar un "Internet adecuado" en cada fase de edad.

"En última instancia, corresponde a los padres decidir cuándo sus hijos pueden tener acceso a un teléfono inteligente, pero lo que ya existe es un consenso sobre la necesidad de establecer una edad mínima a la que los niños puedan acceder a las redes sociales", ha dicho Von der Leyen.

De este modo, aunque ha evitado aclarar si en otoño propondrá una edad mínima europea para acceder a las redes sociales y otras plataformas de riesgo, como pueden ser plataformas de videojuegos o herramientas de IA, Von der Leyen también ha querido dejar claro que el 'statu quo' no es una opción porque "se está permitiendo a las grandes tecnológicas tengan acceso sin restricciones a nuestros hijos" y ello "condenará a una nueva generación a sufrir mayores daños psicológicos, adicciones y sufrimiento".