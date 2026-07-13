UNICEF pide ir "más allá" de prohibir redes sociales a menores de 13 años como plantean expertos de la Comisión Europea

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

UNICEF España ha advertido de que limitar las redes sociales a menores de 13 años tal y como ha propuesto este lunes expertos de la Comisión Europea no es suficiente para proteger a los niños en el entorno digital y ha pedido ir "más allá" con medidas como exigir responsabilidad a las plataformas tecnológicas o poner en marcha sistemas eficaces de verificación de edad.

"La prohibición no es el único camino, y las restricciones por sí solas no van a garantizar la protección en el entorno digital. Hay que apelar también a la responsabilidad de las compañías tecnológicas, las plataformas digitales y las marcas, y se necesitan medidas más allá de establecer un límite de edad", subrayan desde la ONG a Europa Press.

Según precisan, se necesita "un entorno digital con herramientas sólidas de verificación de la edad"; que "se cumplan las normas" y que aquellas que ya están en el Parlamento, contempladas en el proyecto de ley de protección a los menores en el ámbito digital, salgan adelante "con el mayor consenso y se puedan aplicar lo antes posible".

También reclama medidas educativas y de apoyo a las familias para que los propios niños, niñas y adolescentes puedan manejarse con seguridad en el ámbito digital.

En todo, desde la ONG aseguran que el debate generado acerca del acceso de niños, niñas y adolescentes a redes sociales "es importante y necesario" y reconocen que el anuncio de restricciones "responde a una preocupación genuina de gobiernos, familia y sociedad".

Si bien señalan que el uso de redes sociales "ofrece oportunidades para el aprendizaje, la creatividad y el ocio", advierten de que "también puede conllevar riesgos asociados a la privacidad, la autoimagen o la exposición a contenidos inadecuados y a dinámicas de presión social o violencia".

Así se ha pronunciado la ONG después de que el grupo de expertos creado 'ad hoc' por la Comisión Europea para evaluar los riesgos que las plataformas online plantean para los menores haya pedido este lunes "armonizar" las reglas a escala europea para restringir las redes sociales a los menores de 13 años y condicionar su acceso a partir de esa edad a que cada plataforma "demuestre" que es un espacio seguro.

EXCLUSIÓN TOTAL DE PANTALLAS HASTA LOS 3 AÑOS

Así, los expertos abogan por un enfoque "gradual" en el acercamiento de los niños europeos hacia la digitalización, desde una exclusión "total" de pantallas hasta los 3 años de edad hasta "retrasar hasta los 13 años de edad" el acceso sin supervisión a las redes sociales.

Los investigadores creen que hay base científica suficiente que acredita que el uso de las redes hasta esa edad "no aporta beneficios, pero sí aumenta potencialmente los riesgos", explican fuentes europeas, que señalan la franja de edad entre los 10 y los 13 como la "más vulnerable" y admiten al mismo tiempo que experiencias como la de Australia muestran cómo a partid de esas edad logran eludir con mayor facilidad los controles de acceso.

En este sentido, el informe que han presentado en Bruselas los profesores Jorg Fegert y Mari Melcior, acompañados por Von der Leyen, apuntan a un marco común en la Unión que no supone un veto total para los menores porque abre la puerta a que los niños de menos de 13 años utilicen redes sociales, siempre que sea bajo supervisión de padres, tutores o profesores y por tiempo limitado.

A partir de esa edad, corresponderá a las plataformas "probar" que sus servicios son "seguros y apropiados para su edad", para que entonces se permita que los niños a partir de 13 años puedan navegar sin supervisión en esas redes sociales.

"Al igual que no damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el permiso de conducir, ni les permitimos comprar alcohol hasta que la ley lo autoriza, debemos establecer la edad a la que los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales", ha expresado la jefa del Ejecutivo comunitario, en la presentación del informe.

Así, la conservadora alemana ha insistido en que, según los expertos, debería ser "la responsabilidad de las plataformas demostrar que son seguras y adecuadas para la edad" y que "sólo entonces se abre esa puerta a partir de los 13 años".

EN ESPAÑA QUIEREN ELEVAR EL LÍMITE A 16 AÑOS

En España, se encuentra en trámite en el Congreso la Ley de protección de la infancia y la adolescencia en los entornos digitales y, recientemente, PSOE y Sumar registraron unas enmiendas en las que acordaban prohibir el acceso a redes sociales que incluyan "contenidos dañinos para la infancia y adolescencia" a menores de 16 años.

Según el contenido de las enmiendas, al que tuvo acceso Europa Press, se pone el foco sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, que deberán demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no utilizan diseños adictivos, que no exponen a los menores de edad a contenidos o conductas prejudiciales, que protegen su privacidad y que ofrecen herramientas efectivas frente a contactos no deseados.

Así, las redes sociales que no adapten sus contenidos y reciban una autorización expresa de la CNMC no podrán permitir el acceso a menores de 16 años.

En cualquier caso, para poder acceder a las plataformas autorizadas por la CNMC, los menores de 16 años deberán contar también con la autorización de sus padres o tutores legales.