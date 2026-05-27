Los grupos parlamentarios acercan posturas para castigar las "terapias de conversión"

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios han acercado posturas para sacar adelante la reforma del Código penal que busca penalizar las denominadas "terapias de conversión", dirigidas "a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género".

La Ponencia de la Comisión de Igualdad celebrada este martes en el Congreso de los Diputados avanzó en la negociación de la Proposición de Ley Orgánica, aunque todavía quedan discrepancias pendientes antes de la votación prevista para el próximo 17 de junio.

Según aseguran fuentes parlamentarias a Europa Press, uno de los avances fue la aprobación de una enmienda transaccional del PSOE, que incorpora un nuevo párrafo en la exposición de motivos de la ley para aclarar que la reforma penal no afectará a métodos de apoyo o acompañamiento psicológico que respeten los estándares profesionales internacionales.

En concreto, añade este párrafo: "La respuesta penal contra las denominadas prácticas o terapias de conversión que plantea esta reforma legal no está referida, como es lógico, a aquellos métodos, técnicas o procedimientos que proporcionen apoyo y comprensión respecto de la orientación sexual, de la identidad sexual o de la expresión de género, y se apliquen de conformidad con los estándares profesionales internacionales".

Por otro lado, señalan que Junts y PNV mantienen reservas sobre la redacción concreta del tipo penal y sobre posibles conflictos relacionados con la libertad individual y la seguridad jurídica.

De la misma manera, informan que se mantienen "vivas" enmiendas sobre ayudas y habitaciones, cuestión en la que el PP ha adelantado que se abstendrá, por lo que el PSOE será decisivo en la votación.

Por su parte, Compromís mantiene igualmente todas las enmiendas que ha presentado, aunque las negociaciones apuntan a que previsiblemente no saldrían adelante.

La Ley LGTBI+ de 2023 ya prohíbe administrativamente estas pseudoterapias, pero en junio de 2025, el Congreso admitió a trámite una proposición de ley para tipificarlas penalmente.

Este miércoles la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) ha solicitado a la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja que realice la votación "cuanto antes" para que se pueda proceder a su ratificación y se pueda celebrar "otro paso más en la protección a las víctimas".

LA FELGTBI+ DEFIENDE QUE LA MODIFICACIÓN ES "FUNDAMENTAL"

En este sentido, la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, ha destacado que "esta modificación del Código Penal es fundamental porque muchas organizaciones que impulsan estas prácticas cuentan con apoyo financiero de fundaciones privadas, redes internacionales ultra o estructuras eclesiales".

"Actualmente, ejercer este tipo de tortura solo se sanciona con multas, que pueden pagarse, y la actividad continua. Por eso, es esencial que las penas se modifiquen para implicar cárcel, antecedentes penales y la inhabilitación", ha explicado Iglesias.