Hakuna Group Music anuncia su primera gira por grandes recintos con cuatro fechas en España y México

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El grupo Hakuna Group Music --brazo musical de Hakuna, un movimiento eclesial de jóvenes católicos erigido como asociación privada de fieles-- ha anunciado su primera gira por grandes recintos con cuatro fechas en España y México, desde enero hasta junio de 2027.

En concreto, el 9 de enero de 2027 actuarán en el Palau Sant Jordi (Barcelona); el 13 de febrero, en el Roig Arena (Valencia); el 7 de marzo, en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y el 11 de junio, en Icónica, en Plaza de España (Sevilla).

Tras agotar entradas el Movistar Arena y en el Palacio Vistalegre de Madrid, en el Pepsi Center de Ciudad de México, y llenos consecutivos en Barcelona, Valencia y Sevilla, el grupo musical anuncia ahora esta gira para la que se pondrán las entradas a la venta este miércoles a la 13.00 horas en su web, según han informado este lunes en un comunicado.

El grupo lo ha denominado "doble gira" porque además de actuar en los grandes recintos también cantarán en prisiones de todas las ciudades a donde vayan.