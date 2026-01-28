Hazte Oír recurrirá al Supremo la regularización extraordinaria de migrantes "por alteración del cuerpo electoral"

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hazte Oír interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno, "por alteración del cuerpo electoral".

Tal y como ha anunciado la asociación este miércoles, en cuanto la nueva regularización sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), interpondrá un recurso ante el Alto Tribunal "con todas las medidas para que la propuesta no pueda ser aplicada en ese momento".

A juicio de Hazte Oír, la regularización proyectada responde a "una finalidad electoralista: alterar, por vía administrativa y de manera acelerada, la composición del cuerpo social con capacidad de influir en procesos electorales".

Según ha añadido, "en términos estrictamente jurídicos, se trataría de una medida orientada a modificar el equilibrio del electorado, lo que resulta incompatible con los principios de neutralidad institucional, interdicción de la arbitrariedad y sometimiento pleno a la ley".

Hazte Oír considera que el PSOE pretende "convertir una decisión de enorme trascendencia política y social en un instrumento de ventaja partidista, en la práctica, una 'compra de voluntades' mediante la utilización del poder reglamentario y de la acción administrativa".

"No estamos ante una política pública ordinaria, sino ante un intento de condicionar el escenario electoral mediante una regularización masiva y oportunista", han señalado desde la organización.