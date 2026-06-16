Henneo lanza La Embajada TV, productora audiovisual de entretenimiento y ficción liderada por Javier Pérez de Silva

El productor Javier Pérez de Silva - HENNEO

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Henneo ha lanzado La Embajada TV, una productora audiovisual para crear, desarrollar, producir y exportar entretenimiento y ficción, con vocación nacional e internacional, liderada por Javier Pérez de Silva.

Según ha informado este martes el grupo, la nueva compañía con base en Madrid busca "identificar talento audiovisual, construir alianzas y desarrollar contenido con ambición creativa, dimensión empresarial y recorrido internacional".

Asimismo, Henneo ha explicado que la nueva marca operará como "una productora de productores: un espacio abierto a creadores, productores, guionistas, directores, intérpretes y socios estratégicos con el fin de poner en marcha proyectos competitivos para televisión, cine, plataformas y nuevos entornos audiovisuales".

De esta forma, ha detallado que su actividad se centrará en la creación y adquisición de propiedad intelectual, el desarrollo de formatos originales y la construcción de modelos de colaboración que "permitan acompañar los proyectos desde la idea hasta su explotación internacional".

"El nombre no es casual. No creemos demasiado en las fronteras entre entretenimiento y ficción. Y en este momento audiovisual que vivimos, en el que el contenido de cualquier género viaja cada vez más frecuentemente de España hacia Para más información, comunicacion@henneo.com el mundo y del mundo a nuestro país, La Embajada TV tiene una ventaja: el concepto ya tiene voz propia", explica Javier Pérez de Silva.

El equipo directivo se completa con Óscar Molina como director general de negocio; Joaquín Zamora como director de contenidos; Iciar Sánchez Biezma como directora de producción; Sergio Sancho, consejero delegado de Phileas Productions, que lidera el área internacional y el desarrollo creativo; y Pepe Quílez como presidente.