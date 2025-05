Hereu defiende al presidente de Enusa y dice que no ha habido "ningún elemento crítico" durante su gestión

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria, Energía y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido al presidente de ENUSA, Mariano Moreno Pavón, y ha destacado que no ha habido ningún "elemento crítico" en la gestión de ENUSA en los últimos tres años y medio después de que el diputado del PP Francisco Javier Lacalle le echara en cara que el Ejecutivo tenga a un "filósofo" al frente de la entidad.

Así se han expresado en el Pleno del Senado, en el que el diputado del PP le ha preguntado sobre los méritos que atesora Moreno Pavón para ser presidente de Enusa Industrias Avanzadas y en el que le ha recordado que ejerció como Director-Gerente de la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas.

De esta manera, Hereu se ha remitido a los "méritos" con los que el Consejo de Administración evaluó al candidato en diciembre de 2021 y ha recordado que el Gobierno tiene la potestad de nombrar los presidentes en el sector público empresarial en base a la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los "mismos criterios" con los que los gobiernos del PP han nombrado a los presidentes de empresas públicas.

"No hagan juicios de valor, porque siempre sus presidentes o presidentas son salidos todos de Harvard, bueno, últimamente no, porque Harvard ya es algo más rojillo, y en cambio los nuestros solo son enchufados políticos, me parece poco riguroso, poco justo, con muchos profesionales del sector público", ha lamentado el ministro.

El diputado del PP Francisco Javier Lacalle ha criticado ENUSA haya pasado de estar dirigida por José Luis González, "ingeniero industrial experto en técnicas energéticas", a estarlo por Pavón, un "filósofo", y ha recalcado que se le ha "puesto" al frente de la entidad para "para comprar su silencio y que no cuente los chanchullos de Ferraz que están denunciando otros durante los últimos tiempos".

A juicio del 'popular', este es "un ejemplo más de la degradación que vive (España) y de la descomposición del Ejecutivo". Por ello, ha pedido elecciones para que el Gobierno de paso a un "proyecto ilusionante que se llama Alberto Núñez Feijóo".