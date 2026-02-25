La Iglesia celebra la visita de León XIV, testigo de "paz, fraternidad, amistad y acogida" para la sociedad española

Archivo - El elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo (i), y el elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello (d)- A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado su "alegría" por la próxima visita del Papa León XIV a España, que se realizará del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Los obispos han destacado que el Pontífice es testigo de "paz, fraternidad, amistad y acogida" para la sociedad española.

En este sentido, en un vídeo-comunicado difundido por la CEE, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha señalado que la visita del Papa a España es una "alegría".

Según Argüello, el objetivo principal del viaje apostólico es "confirmar a los hermanos en la fe", transformando esa fe en "esperanza y caridad" en la vida concreta de cada diócesis. Además, ha destacado que la presencia del Papa también tiene un valor social, como testigo de confianza, fraternidad y paz desarmada para toda la sociedad española.

"Es también la visita del Papa una visita que pudiéramos llamar de Estado, de un jefe de Estado y, en ese sentido, pensamos que la sociedad española la presencia de alguien que es testigo de la confianza, que es testigo de una paz desarmada y desarmante y que es testigo de la acogida y de ser signo de fraternidad y de amistad, es también una buena noticia para nuestra sociedad española", ha recalcado.

Por su parte, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Madrid, José Cobo, ha afirmado que la visita "ya es una noticia hecha realidad" y que supone "un momento de alegría y también un momento para iniciar procesos". Además, ha indicado que el Papa viene a confirmar a los creyentes en la fe, no solo como un acontecimiento multitudinario.

"El Papa viene también a recibir el abrazo y a dar un abrazo a una Iglesia concreta como es la Iglesia de Madrid, que le espera y que se prepara desde hace tiempo para hacer lo posible y, desde aquí, hablar a toda España y hablar a todos nuestros vecinos", ha explicado.

Cobo también ha animado a preparar el "corazón" y las comunidades para "ese gran abrazo" que el Pontífice dará y recibirá, describiendo la visita como un proceso de evangelización, fe y conversión. "Yo creo que la alegría es la nota general de todos nosotros, es la alegría de toda la Iglesia", ha expuesto.

De la misma manera, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha asegurado que la ciudad está preparada para acoger la "buena noticia" de la llegada del Papa, quien inaugurará la torre de la Basílica de la Sagrada Familia y participará en los actos conmemorativos del centenario de la muerte de Antonio Gaudí.

En esta línea, Omella ha señalado que la visita permitirá a los catalanes y a todos los habitantes de la región recibir al Pontífice "con muchísimo gozo". Del mismo modo, ha admitido que le gustaría que León XIV visitase más ciudades españolas, pero ha reconocido que es "imposible" debido a su "limitada" agenda.

Al igual que Argüello y Cobo, Omella ha llamado a acoger al Papa con el "corazón abierto" y "oídos atentos". Además, ha insistido en el mensaje del Papa "de ser testigos y sembradores de paz". "Él decía, esa paz desarmada y desarmante, esa paz que llega a todos los rincones del mundo, pero no sólo una paz sin armas, sino una paz sin rencor, una paz sin odio, una paz donde se destruyen siempre los muros y vamos en fraternidad todos nosotros. Bendito el que viene. Bendito León XIV que viene a visitarnos", ha afirmado.

VALORACIÓN DE LAS DIÓCESIS

Asimismo, las diócesis españolas han celebrado la confirmación de la visita del Papa. "La noticia ha sido recibida con entusiasmo por toda la comunidad diocesana, que vive este anuncio como un motivo de esperanza y de comunión para la Iglesia en Madrid", ha asegurado la Archidiócesis de Madrid en un comunicado.

Desde hace meses, la Diócesis madrileña ha trabajado con "ilusión y responsabilidad" ante la posibilidad de esta visita y ha reconocido que el viaje papal es un "reto amplio y complejo, que exige coordinación, previsión y la colaboración de muchas personas y realidades eclesiales".

Igualmente, Omella ha confirmado que el pontífice oficiará una misa por los 100 años de la muerte de Gaudí y bendecirá la Torre de Jesús, y ha asegurado que la Sagrada Familia es un "punto de mira" no solo de Cataluña y de Barcelona, sino de toda España y de todo el mundo.

De la misma manera, el Obispo de la Diócesis Nivariense (Tenerife), Eloy Santiago, ha afirmado que la visita del Papa a España será un "hito sin precedentes" para el archipiélago, pues habrá escala en Tenerife y Gran Canaria. Ha dicho que entre los lugares previstos en la agenda del Papa se encuentra la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.

"La posibilidad de recibir al Sucesor de Pedro en nuestras islas, un anhelo compartido por generaciones a lo largo de más de seis siglos de presencia eclesial en Canarias, se acerca ahora de manera real y palpable", detalla en una nota.

Por su parte, la Diócesis de Canarias ha expresado su "profunda alegría y gratitud" al Papa León XIV por su "especial cercanía" con las islas.

"La Iglesia que peregrina en Canarias recibe esta noticia como un gesto de especial cercanía del Sucesor de Pedro hacia esta tierra atlántica, marcada por su condición de puente entre continentes y por su compromiso pastoral en una realidad social compleja y exigente", ha señalado la institución en una nota de prensa.