La Iglesia de Ceuta muestra "profunda preocupación" por la situación en Ceuta y ofrece sus "medios humanos y materiales"

Decenas de personas procedentes de Marruecos intentan cruzar la frontera de Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha expresado su "profunda preocupación" por "la gravedad de los acontecimientos" que están sucediendo en Ceuta, donde cerca de 50.000 personas han entrado en las últimas horas procedentes de Marruecos según las primeras estimaciones, y ha ofrecido sus "medios humanos y materiales" para atender las necesidades de los migrantes.

En un comunicado, la diócesis ha asegurado su "plena disposición" a colaborar con las instituciones civiles y con los organismos competentes y ha ofrecido los medios de los que disponen "para contribuir, desde la coordinación y el respeto a las competencias de cada administración, a la atención de las necesidades que puedan surgir".

Asimismo, ha anunciado que las colectas que se realicen este fin de semana en las parroquias de Ceuta se destinarán íntegramente a la Delegación Diocesana de Migraciones, con el fin de canalizar esta ayuda a través del Centro de Atención a Personas Migrantes San Antonio, en Ceuta, desde donde se gestionarán las necesidades más urgentes en coordinación con los servicios competentes.

"Agradecemos de antemano la generosidad de los fieles y de todas las personas de buena voluntad, e invitamos a las comunidades cristianas a intensificar la oración por quienes sufren, por quienes tienen la responsabilidad de gestionar esta situación y por todos aquellos que trabajan para construir caminos de paz, justicia y esperanza", subrayan.