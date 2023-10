La Iglesia española lanza una campaña para invitar a los católicos a no sentir "vergüenza" de expresar su fe en público

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha lanzado una campaña, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el 12 de noviembre, con la que invitan a los católicos a no sentir "vergüenza" de expresar en público su fe.

Con el lema de este año, 'Orgullosos de nuestra fe', el secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia quiere animar a los creyentes a quitarse ese "sentimiento" de "cierta vergüenza" en medio de un contexto social actual en el que, según dicen, "no es fácil reconocerse como creyente en muchos ambientes".

"No tiene ninguna voluntad de ocultar nada de lo que sabemos que no podemos estar orgullosos pero hay muchas cosas que sí son motivo de orgullo y que quizá no se reflejan con tanta claridad, pero sobre todo queríamos incidir en esa cierta vergüenza de personas que han nacido, que se han formado e incluso valoran una cultura de convicciones cristianas pero que en el ámbito público tienen dificultades para expresarlo", ha explicado el obispo de Bilbao, Joseba Segura, este jueves, en una rueda de prensa en Madrid para presentar la campaña.

En este sentido, ha precisado que "ciertamente, hay muchas cosas que se han hecho mal" pero ha invitado a "hacer un esfuerzo para recuperar y distinguir lo que es las convicciones de fe de lo que ha sido la debilidad que ha podido haber en determinadas situaciones por comportamientos de Iglesia".

Para la difusión de la campaña, el secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha elaborado distintos materiales: vídeos, carteles y cuñas de radio que están disponibles en la página web de Xtantos.

En concreto, en el vídeo de la campaña se muestran varias situaciones como la de un niño que duda sobre si esconder la Virgen que tiene en su mesilla durante la visita de un amigo; la de una mujer que acude a una entrevista de trabajo y no sabe si ocultar la cruz que lleva colgada o la de un joven que queda con una chica y duda sobre si mostrar la estampita de la Virgen del Pilar que lleva en el móvil.

Asimismo, tal y como ha explicado el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad, han querido destacar la labor social y espiritual que realizan los miembros de la Iglesia, a través de historias reales, "sin maquillaje", como la del párroco de San Ramón Nonato de Vallecas, José Manuel Horcajo, que realiza una actividad caritativa; la del sacerdote Julián Lozano, que aparece en el vídeo llevando la Comunión a una mujer en el hospital y de la religiosa María Granados, que aparece ayudando a una niña con los deberes en el colegio.

Albalad también ha indicado que, con esta campaña, quieren subrayar que es bueno "levantar la cabeza" y decir que los católicos no son "bichos raros".

Con motivo de esta jornada, desde la Iglesia invitan a los católicos a sumarse a través de la oración, dedicando algo de tiempo a los demás en la parroquia, aportando las cualidades de cada uno o con un donativo.

Esta colaboración, según destacan desde la CEE, ha hecho posible que más de cuatro millones de personas hayan podido ser atendidas en centros asistenciales de la Iglesia; que sigan funcionando más de 22.000 parroquias; y que sacerdotes, voluntarios y seglares puedan dedicar más de 40 millones de horas. Además, hay más de 10.000 misioneros españoles en los cinco continentes.

En España, la Iglesia católica se estructura en torno a 70 diócesis, 69 territoriales a las que hay que unir el arzobispado Castrense. Según los datos de la última Memoria anual de actividades, la Iglesia cuenta con 22.947 parroquias; 16.126 sacerdotes; 1.028 seminaristas; 35.507 religiosas y religiosos; 8.326 monjes y monjas de clausura; 10.382 misioneros; y millones de laicos. De ellos, 408.722 forman parte de alguna de las 86 asociaciones y movimientos.