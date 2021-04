La Iglesia de Madrid pide evitar discursos de odio en debates y publicidad electoral tras el cartel de Vox

Más Madrid denuncia a Vox en Fiscalía por posible delito de odio por los carteles contra los menores no acompañados

La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid ha pedido a los partidos políticos que concurren a las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo que los debates y la publicidad electoral eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falta contraposición de derechos.

Así lo han puesto de manifiesto tras la polémica generada por los carteles de Vox en la estación de cercanías de Renfe en la madrileña Puerta del Sol, en los que se lee 'Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes', junto al logo de Vox y su lema de campaña 'Protege Madrid'. En el mismo cartel se ve la imagen de dos personas, una mujer de avanzada edad y, en otro, un hombre encapuchado y enmascarado con tez oscura.

"En razón de nuestra tarea, nos preocupa especialmente la situación de las personas migrantes y, en particular, de la infancia en situación de desventaja que, con independencia de su nacionalidad, goza en nuestro país de todos los derechos que su dignidad, no mensurable en términos económicos, reclama, como reconocen los convenios internacionales suscritos por España. El alarmismo, el miedo y la xenofobia no pueden ser fomentados y explotados con fines políticos (cf. Fratelli tutti 39 y 86)", advierte.

La Mesa por la Hospitalidad, constituida por el cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en 2015 para animar y coordinar el servicio a las personas desplazadas forzosamente, está formada por la Delegación Episcopal de Movilidad Humana, Cáritas Madrid, la Comunidad de Sant'Egidio, CONFER, Justicia y Paz Madrid, Pueblos Unidos, SERCADE.

La Fiscalía de Madrid ya ha abierto diligencias de oficio para investigar la presunta comisión de un delito de odio por parte de Vox con el citado cartel electoral en el que compara las pensiones con el coste mensual destinado a los menores extranjeros no acompañados, han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.