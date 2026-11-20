1135905.1.260.149.20261120143029 El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, informa en rueda de prensa de los trabajos de la Asamblea Plenaria, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia española se ha comprometido a mantener el acuerdo de reparación a víctimas de abusos sexuales firmado con el Gobierno y el Defensor del Pueblo independientemente de los resultados de las elecciones del 29 de noviembre.

"A raíz de que ha concluido la misión del Defensor del Pueblo, le digo absolutamente que sí, que la Iglesia se compromete rotundamente, claramente sí, a seguir, independientemente de los resultados de las elecciones del día 29. La Iglesia mantiene ese compromiso que se ha firmado, que se firmó con el Gobierno y con el Defensor del Pueblo", ha asegurado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este viernes, en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de la CEE.

Según ha recordado, el acuerdo está vigente hasta el mes de abril de 2027, con posibilidad de una prórroga de un año, y ha precisado que la prórroga es "bidireccional".

Además, preguntado por unas declaraciones del decano del Tribunal de la Rota sobre reformar el Código de Derecho Canónico para que las víctimas de pederastia tengan derecho a defensa, García Magán ha asegurado que, como canonista, suscribe "de cabo a rabo, el 100% de lo que dice".