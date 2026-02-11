La Iglesia recibe 17 nuevas solicitudes de reparación de víctimas de abusos sexuales en el último mes

Archivo - Una persona sostiene un rosario. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA)ha recibido 17 nuevas solicitudes de reparación por parte de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en el último mes, según han confirmado fuentes de la Comisión a Europa Press.

Desde el mes de febrero de 2025, fecha en la que se empezaron a recibir las primeras solicitudes, la Comisión ha recibido un total de 127 solicitudes de reparación integral y ha emitido 76 dictámenes de reparación, según han señalado las mismas fuentes.

En concreto, precisan que, hasta principios de enero, se habían recibido 110 solicitudes de reparación por abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia Católica y en el último mes, coincidiendo la firma del acuerdo con el Gobierno, han llegado 17 solicitudes más.

Las mismas fuentes puntualizan que estas 17 víctimas han decidido acudir a la vía de la Iglesia y subrayan que es un porcentaje algo superior a las solicitudes recibidas en otros meses, algo que atribuyen al mayor eco que ha tenido desde la firma del acuerdo con el Ejecutivo y que, a su vez, entienden como una muestra de que "no sienten rechazo" por el canal abierto por la Iglesia.

En concreto, se trata de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que ya no puedan acceder a la vía jurisdiccional, bien porque el caso ha prescrito, bien porque el agresor ha fallecido.

Aparte del PRIVA, las víctimas dispondrán próximamente de una nueva vía para solicitar una reparación por los abusos sufridos, tras la firma el pasado 8 de enero de un acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Tal y como se recoge en el acuerdo firmado a principios de enero, se trata de un sistema mixto de reconocimiento y reparación, que pivotará "sobre el criterio técnico de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo (UVDP), la evaluación de la Comisión del PRIVA, el consenso Iglesia Católica-Estado y la participación de las víctimas, en el marco de este acuerdo".

En el texto, también se indica que en el mes siguiente a la adopción del acuerdo (febrero), se firmaría un convenio de colaboración entre la Iglesia Católica (CEE y CONFER), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el objetivo de dar cumplimiento a la recomendación del Defensor del Pueblo.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han indicado a Europa Press que están "trabajando" en dicho convenio por el que se formalizará el sistema de reparación. A partir de ese momento, las víctimas podrán empezar a presentar sus solicitudes durante el plazo de un año, prorrogable a dos.

El acuerdo precisa que la CEE y la CONFER mantendrán su propio sistema de reparación puesto en marcha por el PRIVA de acuerdo a sus procedimientos y respecto de las víctimas que decidan acudir libremente a dicho sistema.