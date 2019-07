Iglesias justifica el enfado de colectivos LGTBI con Ciudadanos por pactar con la "extrema derecha homófoba"

Publicado 08/07/2019 11:29:12 CET

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ve "lógico" que el colectivo LGTBI esté enfadado con Ciudadanos, tal y como demostró durante la manifestación del Orgullo de este sábado, tras sus "acuerdos de Gobierno con la extrema derecha homófoba en muchos territorios del país".

El líder 'morado' ha sido preguntado, a su llegada a los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, por los altercados sucedidos este sábado, que terminaron con los diputados de Ciudadanos abandonando entre insultos y lanzamiento de objetos la manifestación del Orgullo escoltados por la Policía Nacional.

"Creo que es lógico que el colectivo LGTBI no esté muy contento", ha apuntado Iglesias. Además, cree que a Ciudadanos no le puede "sorprender" esta situación cuando han pactado con Vox. "A nadie le puede sorprender que si te dedicas a pactar y a gobernar con la ultraderecha homófoba, pues los colectivos LGTBI te transmitan que no les gusta mucho eso", ha insistido.

Aún así, ha declarado que defiende "el derecho de reunión y manifestación de todo el mundo" y ha apuntado que los 'naranjas' tienen "el derecho a ir a las manifestaciones que le de la gana y a manifestarse tranquilamente".