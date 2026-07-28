Los incendios forestales han calcinado ya más de 173.650 hectáreas en 2026, con 35 grandes fuegos registrados este año

Zonas calcinadas tras el paso del incendio forestal - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han calcinado un total de 173.651,46 hectáreas en España entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2026, frente a las 29.817 hectáreas quemadas en el mismo periodo de 2025, seis veces más que hace un año.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que incluyen reajustes satelitales de EFFIS, en 2026 se han registrado 35 grandes incendios forestales (GIF), frente a los 7 registrados en el mismo periodo en 2025.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que el calor intenso y la sequedad elevan de nuevo el peligro de incendios a niveles muy altos o extremos.

Desde la AEMET aseguran que estas condiciones se mantendrán en los próximos días por la ola de calor, por lo que la predicción del peligro de incendios durará hasta siete días.

La llegada de una nueva ola de calor este miércoles afectará, al menos hasta el domingo, a los valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del noreste y las Islas Canarias.