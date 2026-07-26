Los incendios forestales han quemado más de 152.000 hectáreas en lo que va de año, seis veces más que en 2025

Una persona trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 32 grandes incendios forestales registrados en España en lo que van de año han afectado a 152.678 hectáreas, frente a las 24.133 que se calcinaron en el mismo periodo de 2025, lo que significa multiplicar por seis la cifra.

Así lo ha trasladado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una nueva actualización de datos, durante la reunión en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).

Los últimos datos se ofrecieron este sábado, cuando eran 131.113 las hectáreas afectadas desde el inicio del año. En algo más de 24 horas, la cifra de terreno calcinado ha subido en 21.565.

Los efectivos que trabajan en la extinción del incendio forestal de la Sierra Oeste de Madrid han continuado durante toda la noche con las labores de consolidación del perímetro, en una jornada marcada por algunas incidencias provocadas por el viento. Un total de 50 medios terrestres han intervenido durante la madrugada para afianzar los trabajos realizados a lo largo del día.

Por su parte, el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha asegurado este domingo que los trabajos realizados durante la noche han permitido avanzar "bastante" en la estabilización del gran incendio que afecta a Ávila y Madrid, aunque todavía permanecen "unas cabezas activas" sobre las que se concentrarán los esfuerzos durante la jornada.

También preocupa el incendio forestal declarado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, que mantiene desalojados más de una quincena de núcleos urbanos.