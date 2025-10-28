Las incidencias por incendios e inundaciones se duplican en España en los últimos cuatro años, según Securitas Direct

Tristeza y recuerdo de la víctimas en Paiporta (Valencia) en la semana que se cumple un año de la trágica dana - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los casos relacionados con incendios e inundaciones atendidos por la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Securitas Direct se han más que duplicado en los últimos cuatro años, según revela el último informe del Observatorio Securitas Direct sobre Incendios en Hogares y Negocios en España.

Este incremento está estrechamente vinculado a la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como la DANA que afectó a la zona de Levante en 2024, y que provocó 429 incidencias en Valencia, ha informado la compañía en un comunicado.

A pesar del aumento de incidentes, la preocupación ciudadana por los incendios en el hogar ha disminuido notablemente. Actualmente, el 41,3% de los españoles manifiesta inquietud ante este riesgo, frente al 54,2% registrado el año anterior.

Según señala Securitas Direct, esta reducción se atribuye a una mayor confianza en las medidas de prevención, en la capacidad de respuesta ante emergencias y en el refuerzo de la protección en los hogares.

Por su parte, la preocupación por las inundaciones en el hogar ha irrumpido este año con un 24% de los españoles reconociendo su inquietud ante el auge de los fenómenos meteorológicos extremos, como la DANA sufrida en octubre de 2024 en la zona de Levante.

AUMENTAN LAS INCIDENCIAS POR LA DANA

Los datos de 2024 reflejan un aumento del 43% respecto al año anterior, principalmente como consecuencia de las lluvias torrenciales registradas.

Valencia concentró 429 incidentes el año pasado debido al mayor volumen de inundaciones provocado por la DANA, frente a las 56 incidencias de 2023.

En Barcelona, la central receptora de alarmas registró 144 incidencias relacionadas con incendios e inundaciones en 2024, 25 más que un año antes, y en Madrid la cifra alcanzó las 130 el año pasado frente a las 117 de 2023.

Por su parte, se registró un descenso de las incidencias atendidas en Toledo, Sevilla y Málaga.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Pese a la menor percepción del riesgo de incendios, un 19% de los españoles aseguran contar con un detector de humo en sus hogares, de los que casi el 85% los revisa y mantiene con regularidad.

Los propietarios de negocios y de segundas residencias muestran una mayor concienciación ante el riesgo que suponen los incendios. Así, el 49 % de quienes tienen un negocio dispone de un detector de humo, al igual que el 32 % de los propietarios de segundas residencias.

En esta línea, uno de cada cuatro españoles asegura contar con un plan de evacuación ante incendios para su hogar y algo menos de la mitad (48%)reconocen haber recibido formación sobre prevención, la mayoría en la escuela o el trabajo.

Respecto a la intención de instalar una alarma específica en las viviendas principales, el 3,8% de quienes todavía no disponen de una lo contempla. La cifra sube al 8% en las segundas residencias y al 10,4% en los negocios.