Inditex aporta tres millones de euros a Cruz Roja para los afectados por los terremotos de Venezuela

La Guaira, Venezuela, a 29 de junio de 2026. - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inditex ha contribuido con tres millones de euros al programa de emergencia para apoyar a la población damnificada por los seísmos de Venezuela desplegado por Cruz Roja Venezolana, a través de Cruz Roja Española, y en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, según ha informado este lunes la compañía.

Por un lado, esta aportación permitirá financiar el despliegue de una clínica móvil que tiene la capacidad de prestar servicios médicos para 100 pacientes ambulatorios al día y estará atendida por personal sanitario especializado, en colaboración con profesionales locales.

Ésta permitirá reforzar la capacidad asistencial en las zonas más afectadas mediante la prestación de atención sanitaria de urgencia, incluyendo el triaje, la estabilización de pacientes, los primeros auxilios, la atención de traumatismos y la derivación de los casos que requieran asistencia hospitalaria.

Por otro lado, la contribución de Inditex también permitirá la adquisición, distribución y transporte de artículos de primera necesidad. Entre ellos, bidones de agua, mantas y sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kits de higiene, con el objetivo de atender las necesidades básicas de las personas afectadas durante la fase inicial de la emergencia. De manera adicional, Inditex ha habilitado un canal para las contribuciones monetarias de sus empleados en España.