El Infoex participa en un simulacro de incendio forestal entre Extremadura y CyL con observadores de 13 regiones

Personal participante en el simulacro - JUNTA DE EXTREMADURA

Han participado unas 240 personas, entre efectivos de Extremadura, Castilla y León, MITECO, Guardia Civil y UME

MÉRIDA/SALAMANCA/MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha impulsado este miércoles el ejercicio conjunto de incendios forestales 'Sierra de Gata 2026' en colaboración con Castilla y León y Extremadura. Este está enmarcado en el Programa Nacional de Preparación en Incendios Forestales (PPIF), que tiene como objetivo mejorar la coordinación y la colaboración entre los dispositivos de extinción de incendios forestales.

En total, han participado alrededor de 240 personas, entre efectivos de Extremadura, Castilla y León, del propio ministerio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, ha contado con la presencia de observadores procedentes de 13 comunidades autónomas (CCAA), así como de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Guardia Civil y UME, lo que refuerza el carácter nacional del ejercicio.

Durante el mismo, se ha simulado una situación de emergencia por incendio forestal en el municipio salmantino de Robleda, en el límite con la provincia de Cáceres, una zona que en palabras de Transición Ecológica es "especialmente representativa para este tipo de emergencias interterritoriales". Esta emergencia simulada ha afectado simultáneamente a territorios de Castilla y León y Extremadura, lo que requeriría de la activación de un Mando Unificado de Extinción (MUE).

En este marco, se ha podido evaluar y mejorar la compatibilidad de los Sistemas de Mando de Incidentes (SMI), la implementación del Mando Unificado de Extinción (MUE), la integración y coordinación de medios aéreos y terrestres y la interoperabilidad de las unidades de análisis y planificación.

Según ha relatado Transición Ecológica, la jornada ha incluido una sesión institucional de apertura con representantes de ambas comunidades autónomas, directores generales y responsables de los servicios de extinción. Tras la finalización del ejercicio operativo, se han celebrado varias reuniones técnicas de análisis y evaluación, centradas en valorar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y detectar áreas de mejora.

"Fruto de lo observado en la jornada de hoy, se elaborará un informe de evaluación con las principales lecciones aprendidas para seguir avanzando en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante incendios forestales, uno de los principales retos ambientales y de protección civil en el contexto del cambio climático", ha destacado.

UN INCENDIO QUE COMIENZA A LAS 08:00 EN CADALSO

El ejercicio ha simulado un incendio que comienza a las 08:00 horas en Cadalso (Sierra de Gata) y se extiende a la provincia de Salamanca. A lo largo de la mañana, se han ido sucediendo eventos figurados pero recurrentes en grandes incendios forestales, como las evacuaciones o el corte de carreteras.

El Plan Infoex extremeño ha aportado 36 personas, además de medios de extinción tanto figurados como reales. Entre estos últimos, tres brigadas terrestres, dos camiones autobombas, dos técnicos, dos agentes del Medio Natural y dos vehículos de maquinaria pesada, entre otros.

La práctica ha servido también para testar el Protocolo General de Actuación que la Junta de Extremadura y la Junta de Castilla y León firmaron en mayo del año pasado y que agiliza el trabajo en incendios forestales que afecten a zonas limítrofes entre las dos comunidades autónomas.

Este documento establece la Zona de Actuación Conjunta en Incendios Forestales (Zacif), una franja de cinco kilómetros a ambos lados de los límites autonómicos en la que los medios de extinción de una y otra región pueden moverse libremente sin tener que pedir antes una autorización, ha destacado la Junta en nota de prensa.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha valorado el simulacro como "un ejercicio eminentemente práctico de gran utilidad, porque reproduce una situación que puede darse en la realidad, y que nos permitirá mejorar en la coordinación, un factor importante a la hora de abordar la extinción de incendios que pasan de una comunidad a otra".

En las próximas semanas, el equipo de evaluadores que ha participado en el simulacro elaborará unas conclusiones que permitirán afinar aún más los métodos de trabajo ante un hipotético incidente de estas características.