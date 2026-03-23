Un informe del CEU estima que el 11% de bebés nacidos en España en 2024 tuvo al menos un progenitor musulmán

Archivo - Varios carritos de bebé en una guardería. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 11% de los bebés nacidos en España en 2024 tuvo al menos un progenitor musulmán, según estima el Observatorio Demográfico de CEU CEFAS en su informe 'Demografía del Islam en España', un estudio publicado este lunes, en el que analiza la evolución de la población musulmana residente en España.

Según señalan desde el Observatorio --que han calculado este dato a partir de los microdatos de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE)--, se trata de "una proporción superior al peso que esta población representa en el conjunto del país", lo que refleja "una presencia especialmente significativa entre los grupos más jóvenes".

De acuerdo con el informe, la población musulmana residente en España se situaba a comienzos de 2025 entre 2,4 y 2,5 millones de personas, en torno al 5% del total nacional. De ellas, cerca de 400.000 residen en Andalucía. Este fenómeno responde tanto a la inmigración de primera generación como al crecimiento de las segundas generaciones nacidas ya en España, tal y como recoge el CEU en una nota de prensa.

Este dato ya se reflejaba en el estudio demográfico de la población musulmana elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el Observatorio Andalusí, según el cual, había 2.542.498 de musulmanes en España a 31 de diciembre de 2024.

A escala nacional, el estudio del CEU estima que cerca del 85% de los inmigrantes musulmanes de primera generación procede de África y que casi el 65% del total ha nacido en Marruecos. Tras Marruecos, los países de origen con mayor presencia de población islámica son Pakistán, Senegal, Argelia, Mali, Gambia y Bangladesh. El informe señala además que aproximadamente el 19% de los inmigrantes de primera generación residentes en España serían de religión islámica.

"MAYOR FECUNDIDAD DE LAS MUJERES MUSULMANAS"

Otro aspecto que destaca el trabajo es que la fecundidad de las musulmanas en España es muy superior a la de las españolas --"entre el doble y el triple" y de las inmigrantes no musulmanas, si bien también muestra una tendencia descendente en los últimos años, especialmente en el caso de las marroquíes. El estudio apunta a que esta superior fecundidad tendría relación con "dos pautas muy diferenciadas" de la población islámica en España.

En primer lugar, con que más del 90% de las mujeres musulmanas están casadas al ser madres, en contraste con las españolas nativas (el 47% desde 2022) y con la media de las inmigrantes no musulmanas ("aún menos que las españolas, en promedio"). En segundo lugar, señala que la tasa de ocupación y de afiliación a la Seguridad Social de las mujeres musulmanas en edad laboral es muy inferior a la de las españolas.

Finalmente, el informe analiza indicadores socioeconómicos como las tasas de paro, la percepción de subsidios contra la pobreza y los datos de criminalidad de la población musulmana en España, que en términos agregados se sitúan por encima de los de la población no musulmana, si bien subraya que "la inmensa mayoría de los musulmanes en España no delinquen".

Asimismo, el estudio aborda el volumen de inmigrantes musulmanes nacionalizados españoles --en torno al millón-- y apunta a posibles pautas de comportamiento electoral, tomando como referencia experiencias observadas en otros países europeos como Francia. Según precisa, si no se consolidaran "con fuerza electoral apreciable partidos políticos de carácter islámico a nivel nacional" y se replicase la experiencia francesa, votarían "muy mayoritariamente a opciones de izquierda radical".