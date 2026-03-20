Ingenieros de Montes piden más educación y mejor fiscalidad para la gestión activa del mundo rural

Archivo - Masa forestal entre las aldeas de Froxán y Vilamor, cuyos tonos comienzan a mudar de los verdes a los ocres, en los montes de la Sierra do Courel, en Lugo, Galicia (España), a 22 de septiembre de 2021, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros De Montes, Arantza Pérez Oleaga, ha reivindicado la mejora de la educación ciudadana y de la fiscalidad asociada a la gestión activa de montes como medidas "prioritarias" para cuidar del territorio. Así se ha expresado con motivo del Día Internacional de los Bosques, que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebra este sábado y que este año lleva por lema 'Bosques y economías'.

"Los bosques no son paisajes que alguien pintó, sino que son fruto de la interacción del hombre como parte de la naturaleza desde que el hombre es hombre. Eso poco a poco nos hemos ido haciendo cada vez más urbanitas y se nos olvida. Entonces, tenemos que echar esa mirada otra vez a que somos parte de esa infraestructura y qué capacidad de interacción tenemos", ha reivindicado en declaraciones a Europa Press.

Así, ha apuntado a que "el 72%" de la superficie forestal está en manos de propietarios privados. Debido a las herencias, éstos son poseedores de montes "cada vez más fragmentados" y "cada vez más difíciles de gestionar" desde la vida cotidiana de la ciudad.

"Una de las tareas fundamentales a nivel nacional es replantear ese modelo de gobernanza y dotarles de una fiscalidad favorable, de unos incentivos para que realmente tengan una capacidad de gestionar esos montes que creemos que son de todos, pero que tienen normalmente propietarios privados y, si no, públicos", ha explicado.

Al margen de ello, la experta ha indicado que aunque existen herramientas como una Estrategia Forestal o una Ley de Montes, éstas "carecen de dotación económica". "Ya solo por prevenir esas emergencias podríamos estar invirtiendo en nuestros montes de forma mucho más eficaz y mucho más activa y con unos presupuestos mucho más sólidos que demuestren realmente nuestro compromiso con el medioambiente", ha recalcado.

Entre otras cosas, ha puesto como ejemplo cómo antes había unos convenios hidrológicos forestales que estaban dotados de presupuesto y que "se perdieron". "(Con ellos) tendríamos luego que invertir menos en restauración post incendio, en restauración post inundación, etc.", ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que las competencias en materia de política forestal son de las comunidades autónomas. Desde su punto de vista, España también tendría que reforzar el papel de cada administración autónoma, "lo que puede hacer y mejorar" para cuidar de los montes.

Para conseguir una gestión forestal sostenible, la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros De Montes también ha subrayado la importancia de "posicionar la bioeconomía". "Es decir, promover la construcción en madera, promover descarbonización a partir de biomasa, poner los productos esenciales, por ejemplo, de papel y cartón, etc. Ir posicionando esos productos que hacen que la cadena de valor tire de una gestión activa y sostenible del territorio", ha explicado.

A su vez, también ha pedido "impulsar" a los profesionales vinculados al sector y hacer que este sea "atractivo" para "despertar" las vocaciones. En líneas generales, ha admitido que si bien intenta ser "positiva", considera que España tiene "ámbito de mejora" en lo que se refiere a la gestión de los montes. "Nos acordamos de ellos cuando sufren desgracias (...), en verano con los incendios, luego con las inundaciones", ha lamentado.

En este sentido, ha apuntado a que en España no se aprovecha "ni el 30%" de los bosques que crecen cada año, mientras que la media europea se sitía en el "67%" de aprovechamiento con respecto al 'stock' --es decir, no sólo el crecimiento de los bosques, sino la totalidad de bosques existentes.

UN PLAN SIN PRESUPUESTO "NO VA A LLEGAR A NINGÚN SITIO"

Pérez Oleaga ha opinado que ella preferiría que se invirtiese más en la prevención con la gestión activa del territorio. Aunque ha reconocido que España tiene equipos de extinción de incendios "muy potentes", ha indicado que "todo lo que sea fomentar la coordinación" de cara a la extinción es "necesario".

Así ha respondido al ser preguntada por el Real Decreto para reforzar la prevención, gestión y recuperación frente a los incendios forestales, aprobado en enero. Este se centra en mejorar la interoperabilidad de los dispositivos, reforzar la seguridad del personal y fortalecer la cooperación entre administraciones.

"Cuando llegan las grandes danas o los incendios de sexta generación, como tenemos el territorio tan descuidado, son de una magnitud que nos cuesta mucho luchar contra ello. Entonces, una pata fundamental es la prevención, pero otra sin duda es reforzar la extinción. Ahí, como te decía, muchas veces más que más medios aéreos, más que más medios tal, necesitamos coordinación e inteligencia", ha remarcado.

A su vez, ha señalado que el Colegio de Ingenieros de Montes ha participado en las convenciones relativa al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que el Gobierno lleva desarrollando desde septiembre del año pasado tras la oleada de incendios de agosto. Por esta parte, también han hecho aportación de documentación específica.

En declaraciones a Europa Press, ha especificado que al organismo colegial le gustaría que el acuerdo fuese "mucho más ambicioso" en la parte vinculada a montes y bosques. "Por lo menos sí que se cita la parte de gestión forestal, de regulación hidrológica, de prevención de incendios, también de concienciación y de educación en las emergencias a las poblaciones. (...) Entonces, bueno, ahí hay medidas que están y que han contemplado y que han reflejado", ha resaltado.

A su vez, ha "invitado y animado a reflexionar" sobre el hecho de que cualquier plan sin presupuesto "está fenomenal, pero al final no va a llegar a ningún sitio". "Ese compromiso tiene que venir dotado de unos recursos económicos que hagan que eso salga del cajón y se implemente en la vida real", ha destacado.