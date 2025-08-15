Ingenieros de Montes piden más inversión en prevención contra incendios aunque sea "poco rentable electoralmente"

Tierra quemada en un monte entre Villalís de la Valduerna y QUintana y Congosto, tras un incendio, a 13 de agosto de 2025, en Quintana y Congosto, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, ha pedido en una entrevista con Europa Press incrementar la inversión en las medidas de prevención contra los incendios forestales aunque éstas sean "poco rentables electoralmente" hablando ya que no tienen un resultado inmediato.

"Yo creo que aquí lo más fácil son acciones que no tienen un resultado inmediato. Tú desbrozas una zona para que si se producen incendios, que sea más fácil la extinción o que sea más difícil que se convierta en un gran incendio forestal, y eso, si no pasa nada, el público no lo ve. Son inversiones de poca rentabilidad electoral", ha lamentado.

Aunque ha recalcado que él no dice que todos los políticos reaccionen igual ante el fuego, cree que hay una "tentación importante" de echarle la culpa exclusivamente al cambio climático y a los pirómanos, "que en realidad solo (causan) poco más del 5% de los incendios".

Según ha dicho, el fenómeno de los incendios es cada vez "un poco más preocupante y grave" por el cambio climático --que requiere de una solución "global y a largo plazo"--, pero también a la acumulación de combustible, que tiene soluciones "más a corto o medio plazo" que se pueden aplicar de manera más local.

Entre otras cosas, ha advertido sobre el "bajo nivel" existente ahora mismo de aprovechamiento de los montes, donde se corta "mucha menos leña" que hace décadas. "En España solo cortamos menos del 40% de lo que los montes crecen, con lo cual lo demás se acumula y en Europa están por encima del 60%", ha avisado.

En este sentido, ha puesto el foco sobre cómo el aprovechamiento de los montes constituye "un antídoto menos costoso contra el riesgo de incendios" y ha indicado que los ingenieros de montes pueden ayudar a llevar a cabo estas acciones para no sólo conservar las masas forestales y montes, sino mejorarlas.