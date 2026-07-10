Ingenieros de Montes tachan el fuego de Los Gallardos al abandono rural y falta de autoprotección

Efectivos de Infoca luchan contra las llamas en Los Gallardos - PLAN INFOCA

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, ha calificado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) --que ya suma once muertos y ocho heridos, cuatro de ellos graves-- como "una tragedia anunciada". En este sentido, ha apuntado al abandono rural y al problema de la autoprotección.

"Hay varios factores que conducen a un riesgo de que se produzca este tipo de tragedias. Yo diría que las más importantes son, por un lado, el abandono rural, la falta de aprovechamiento, la falta de inversión en prevención, y por otro lado, el problema de la autoprotección", ha resumido en declaraciones a Europa Press.

En lo referente a esto último, ha apuntado a que los municipios deben tener por ley planes de acción contra los incendios forestales, algo que "no se está cumpliendo ya que no tienen un presupuesto suficiente para implementarse".

"Estos planes municipales tienen que incluir, además, planes de autoprotección para las urbanizaciones, para los municipios etc en lo que se llama interfaz urbano que son los puntos de contacto entre el bosque y las edificaciones. Si no se implementan esos planes, pues alguna emergencia va a acabar llevando a tragedias como la que desgraciadamente vivimos hoy", ha lamentado.

Según ha explicado, estos planes tienen que despejar las franjas perimetrales alrededor de las urbanizaciones, prever rutas de evacuación, hacer simulacros, concienciar a la población, etc. "Mientras esto no se haga, pues en las circunstancias en que estamos de abandono rural, de desertificación y matorralización del campo y con el cambio climático que estamos sufriendo, pues vamos a ver esto o incluso cosas peores", ha advertido.

Tolosana ha recordado que Grecia ha llegado a sufrir incendios con "más de 100 víctimas mortales" y que en Portugal el incendio de Pedrógão Grande en 2017 dejó más de 60 muertos, "también en una evacuación desordenada". En Almería, las víctimas mortales han sido encontradas atrapadas en coches tras intentar huir de Bédar por caminos alternativos.

"Lo que hay que hacer en estos casos es seguir las instrucciones de las autoridades de la emergencia y de la autoridad forestal, que van a indicar confinamiento en las casas, confinamiento colectivo en polideportivos, en otras instalaciones, o evacuación, pero evacuación ordenada por las rutas más adecuadas. Cuando se produce el pánico y hay una evacuación temprana y desordenada, pues pasan estas cosas", ha señalado.

Por esta parte, ha vuelto a insistir en que si los planes de autoprotección frente a incendios forestales se implementaran y dotaran económicamente "habría simulacros, instrucciones, información, tanto a los técnicos municipales como a los propios a los propios pobladores o veraneantes que utilicen estas zonas de la interfaz urbano-forestal".