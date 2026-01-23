Ingenieros rechazan relacionar el caso de Adamuz con los incidentes en vías pequeñas de los últimos días

Llegada de personal de la dirección de Seguridad de Renfe a la zona del suceso en Adamuz (Córdoba). A 22 de enero de 2026, Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de distintas asociaciones españolas de ingenería han rechazado relacionar el accidente de Adamuz (Córdoba), por el que ya se contabilizan 45 fallecidos, o la reducción de velocidad en la línea de AVE entre Madrid y Barcelona ante los avisos de los maquinistas por el estado de la vía con los incidentes que han tenido lugar durante los últimos días.

Entre ellas, están el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) el martes --en el que falleció el maquinista y varias personas resultaron heridas--, la colisión de un tranvía en Tenerife el miércoles --que no dejó heridos--, el choque de un Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) con una grúa en Cartagena (Murcia) este jueves o la interrupción de la circulación de una línea de cercanías en Asturias por un desprendimiento de piedras sobre la infraestructura.

El presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, Cesar Franco, ha incidido en que los incidentes de Tenerife y Cartagena "son sucesos de interfaz con el entorno y no deberían utilizarse para extraer conclusiones sobre fallos generalizados de la infraestructura ferroviaria".

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que el "riesgo típico" del tranvía se concentra en su convivencia con el tráfico urbano, donde la seguridad depende tanto del diseño de la intersección como de la disciplina de circulación y la señalización. Mientras tanto, el foco en el caso de FEVE está en el control de trabajos y actividades en la zona de influencia del ferrocarril.

"Basta una intrusión de una grúa o maquinaria en el gálibo para provocar un incidente, lo que exige procedimientos muy estrictos de permisos, coordinación y supervisión. Además, a diferencia de la alta velocidad, redes como FEVE y Cercanías comparten una mayor proximidad con otras infraestructuras y con el entorno (pasos a nivel, accesos, urbanizaciones), lo que cambia el perfil de riesgo", ha detallado.

Si bien admite que la proximidad de estos incidentes con accidentes fatídicos como el de Adamuz (Córdoba) "puede generar la tentación de abrir un debate genérico sobre 'toda la red ferroviaria", ha recalcado que el enfoque técnico "más útil" debería centrarse en otros temas.

"El enfoque técnico más útil debería centrarse en cómo se reparte la inversión entre alta velocidad, Cercanías y redes convencionales/ancho métrico, y en el mix del gasto: nuevos kilómetros frente a renovación y, sobre todo, mantenimiento preventivo y predictivo, que es el que sostiene la seguridad día a día", ha explicado.

Además, el presidente del Comité de Edificación e Infraestructuras del Instituto de la Ingeniería de España (IIE), el ingeniero de caminos, ha resumido la situación diciendo que "los sucesos ocurren cuando ocurren y no hay más".

"Las vías de cualquier ancho son vías del ferrocarril que están asentadas sobre una infraestructura, evidentemente, y no tienen por qué tener ni más ni menos accidentes que las vías de ancho Renfe o de ancho internacional", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, el vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, Jesús Contreras, ha explicado en declaraciones a Europa Press que "incidentes" ferroviarios "hay bastantes" y "por cualquier causa", al igual que, por ejemplo "en el metro de Madrid". Además, apunta a otras causas que pueden causar este tipo de incidentes, como suicidios.

"Lo que pasa es que ahora como está la gente muy sensibilizada y (los periodistas) muy encima", ha especificado.