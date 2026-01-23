Accidente.- PACMA denuncia falta de protocolos de emergencia para animales en España tras la "agónica" búsqueda de Boro

Imagen de Boro, el perro desaparecido tras el accidente ferroviario en Adamuz que viajaba en uno de los trenes. - PACMA

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PACMA, Javier Luna, ha reclamado este viernes la incorporación "de manera efectiva" de protocolos de emergencia para animales dentro de los planes de protección civil, tanto estatales como autonómicos y locales. Lo ha hecho a raíz de la "agónica" búsqueda del perro Boro, perdido después del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y rescatado en la mañana de este jueves por bomberos del INFOCA.

En este sentido, Luna ha insistido en que los animales "son seres sintientes" y que su exclusión de los protocolos de emergencia supone una grave negligencia. Por ello, ha exigido a las administraciones públicas que desarrollen y apliquen planes de protección civil que incluyan de forma obligatoria a los animales, con recursos, coordinación y procedimientos claros, "para evitar que casos como el de Boro vuelvan a repetirse".

De acuerdo con PACMA, los planes de protección civil "no exigen la inclusión de protocolos específicos para animales y en muchos casos ni siquiera los mencionan". Además, denuncia que "en la práctica, estos planes no se aplican cuando hay animales afectados". "(Esto) convierte su protección en una cuestión relegada y dependiente de la iniciativa ciudadana", recalcan.

Desde el punto de vista de PACMA, el único plan específico activo para animales es el de Canarias, que fue impulsado a raíz de la erupción volcánica en La Palma y según ellos "fue fruto de una larga reivindicación del propio partido, entre otros agentes". "Fuera de este caso, no existen mecanismos claros ni recursos asignados para actuar ante emergencias que afecten a animales", añaden.

Por esta parte, los animalistas han recordado que el caso de Boro "no se desplegó inicialmente un operativo específico para localizar (al perro) a pesar de que su familia advirtió de su extravío desde el primer momento. "Durante días su búsqueda dependió de la movilización de voluntariado y de los permisos solicitados y concedidos al Partido Animalista por parte del Ministerio del Interior para buscar en la zona cero, que se encontraba acordonada", han lamentado.