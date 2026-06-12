Ingenieros técnicos forestales advierten del riesgo de incendios durante la semana del eclipse solar del 12 de agosto

Archivo - Una mujer mira por un telescopio en el Real Observatorio Astronómico de Madrid, a 28 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (COITF) ha advertido que la semana en la que se va a producir el eclipse solar en España --la del 12 de agosto-- es una de las que registra incendios con mayor frecuencia de todo el año. Por ello, ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha advertido de la necesidad de incorporar de forma expresa el riesgo de incendio forestal en la planificación de este acontecimiento.

Aunque "valora positivamente" los trabajos de planificación y coordinación puestos en marcha por las administraciones públicas con motivo del eclipse, insiste en la necesidad de reforzar de forma específica la prevención de incendios forestales durante esos días. "La planificación no debe limitarse a ordenar los puntos de observación, sino que debe prever también escenarios de emergencia forestal, rutas de evacuación, accesos para medios de extinción, control de estacionamientos, información preventiva y coordinación entre administraciones", ha señalado.

Además, el Colegio considera "imprescindible" reforzar los mensajes de prevención y autoprotección, así como priorizar los puntos de observación recomendados por las administraciones públicas, evitando concentraciones desordenadas en zonas forestales no preparadas para acoger grandes afluencias. "La coincidencia entre un evento de gran afluencia y una situación de alto riesgo de incendios forestales puede generar escenarios especialmente complejos", ha resaltado.

Para los Ingenieros técnicos forestales, la mejor manera de disfrutar del eclipse será "desde la prudencia, la planificación y el respeto al medio natural". A los que lo vayan a ver, les recomienda planificar con antelación sus desplazamientos, consultar la información oficial y actuar "con máxima prudencia" en el medio natural.

Además, les aconseja utilizar exclusivamente gafas de eclipse o visores solares certificados para la observación directa del Sol, que cumplan la norma ISO 12312-2:2015, evitando en todo caso el uso de gafas de sol convencionales, filtros improvisados o dispositivos no homologados. A su vez, les pide acudir preferentemente a los puntos de observación recomendados por las administraciones públicas y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.

Para el Colegio, las personas que planeen ver el eclipse deben evitar acceder con vehículos a zonas forestales no autorizadas, estacionar sobre vegetación seca ni bloquear pistas, caminos o accesos, encender fuego bajo ninguna circunstancia, y cualquier actividad que pueda generar chispas o igniciones.

Por lo demás, los ingenieros técnicos forestales inciden en la importancia de recoger todos los residuos generados durante la jornada; llevar agua suficiente, protección frente al calor y prever tiempos de espera o retenciones; y extremar la precaución en senderos, pistas forestales y espacios naturales protegidos.