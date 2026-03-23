El inicio de la Semana Santa será fresco, con menos de 15ºC en mitad norte, pero estable, según Eltiempo.es

El sábado habrá algo de inestabilidad en el norte y este. - ELTIEMPO.ES

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comienzo de la Semana Santa será fresco pero estable en casi toda España, según Eltiempo.es. En concreto, el portal meteorológico espera máximas por debajo de los 15ºC en casi toda la mitad norte peninsular durante el fin de semana y chubascos en el Cantábrico, el Pirineo y en Baleares, así como en zonas de Cataluña.

Las temperaturas ya descenderán a partir del jueves debido a la invasión desde el norte de una masa de aire frío que afectará especialmente al noreste. Aún así, según las previsiones actuales, el tiempo estable dominaría de forma clara a lo largo de este viernes. En este sentido, la excepción estaría en el Cantábrico y el Pirineo, donde podrían darse algunos débiles chubascos; y en Baleares, donde podría llover también debilmente, sobre todo durante la primera mitad de la jornada.

Eltiempo.es ha avanzado que el fin de semana se presentaría similar, pero con ligeros cambios. De esta manera, el flujo de norte que se impondría desplomaría aún más los registros térmicos en todo el territorio nacional, por lo que los días serían incluso frescos para la época en amplias zonas. Con todo ello, las máximas que se quedarían por debajo de los 15ºC en casi toda la mitad norte del país y ciudades como Burgos rondarían los 9ºC.

Por su parte, lugares como Bilbao, Zamora o Madrid estarían en unos 15ºC. En muchas zonas del suroeste, interior y este de España, los termómetros ya se situarían entre esa cifra y los 20ºC. Sólo superarían esos valores zonas puntuales, especialmente del suroeste. Por esta parte, Sevilla podría alcanzar una máxima de 22ºC.

Además, la llegada de un frente desde el norte dejaría el sábado en el Cantábrico lluvias que podrían ser localmente intensas. También podrían ser algo intensas en Cataluña, sobre todo por la tarde. En este sentido, el portal meteorológico no descarta que se registren algunas tormentas en la zona costera catalana al final del día.

Al margen de ello, podrían darse también algunos chubascos débiles en otras zonas de la mitad norte, sobre todo de Pirineos y del sistema Ibérico. En Baleares podrían repetirse las lluvias débiles. De cara al domingo, Eltiempo.es ha apuntado a que la mayor inestabilidad se concentraría durante la madrugada en Baleares.

Aún así, las precipitaciones también serían intensas en el Pirineo, en la cara norte, y continuarían de forma más débil en zonas del Cantábrico. Por la tarde, quedarían chubascos en Baleares y el Cantábrico y podrían darse también algunos, muy débiles eso sí, en las sierras del sureste del país.