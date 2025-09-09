Iñigo de Juan se incorpora a Vocento como director de Suscripciones

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vocento ha incorporado a Iñigo de Juan como nuevo director de Suscripciones para impulsar esta área "clave para el crecimiento estratégico de la compañía".

Así lo ha dado a conocer este martes el grupo de medios de comunicación, que ha destacado que Iñigo de Juan (Bilbao, 1974) es un profesional con una "amplia experiencia" en negocios digitales, marketing, ventas y transformación digital.

En este sentido, ha detallado que formará parte del equipo de la directora de Estrategia Digital de Vocento, Noemí Ramírez, para "liderar el impulso del modelo de suscripciones digitales y consolidar la fidelización de los lectores".

Iñigo de Juan es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y cuenta con un máster en Administración de Empresas (MBA) por el IE Business School, donde también completó el Programa Ejecutivo de Transformación Digital. De Juan ejercía hasta la fecha como director de Suscripciones en Unidad Editorial.

"Con profundo conocimiento del sector de los medios y del ecosistema digital, cuenta con una sólida trayectoria en el diseño y la ejecución de estrategias digitales orientadas a la promoción y el lanzamiento de nuevos negocios y productos", ha manifestado Vocento.

De Juan ha sido asesor externo en la consultora internacional Bain & Company; director de Marketing y Comunicación en International Personal Finance; y director de Marketing y Fidelización en Legalitas, donde fue el responsable de rediseñar los canales de adquisición de productos, transformando el modelo de captación de offline a digital.

Previamente, De Juan ocupó el cargo de director de Marketing y Fidelización en Francis Lefebvre y fue también director de E-Business y director de Marketing de Productos en Nómina e Inversión en ING Bank.

"Unirme al Grupo en esta nueva etapa de transformación digital, con un equipo renovado y un plan estratégico ambicioso, es un reto tan ilusionante como exigente. Aportar mi experiencia para impulsar el crecimiento de sus cabeceras en el ámbito de las suscripciones y situarlas en la posición de mercado que se merece supone un desafío muy motivador. Tenemos mucho trabajo por delante, pero con los recursos, el talento y la visión estratégica del grupo, estoy convencido de que alcanzaremos grandes éxitos", ha indicado.

Por su parte, la directora de Estrategia Digital de Vocento, Noemí Ramírez, ha añadido que "la aceleración del modelo de suscripción digital es uno de los ejes principales de la hoja de ruta del Plan Estratégico 2025-2029 de la compañía".

"Estoy convencida de que la visión digital e innovadora de Iñigo, junto con su profundo conocimiento del mercado, nos permitirá fortalecer esta área de negocio, que ya creció un 12% en el último semestre", ha declarado Ramírez.