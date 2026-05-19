El Injuve convoca los Premio de Periodismo y Comunicación dotados con 20.000 euros

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Juventud (Injuve) ha convocado los Premios Injuve de Periodismo y Comunicación en el año 2026, dotados con 20.000 euros que se repartirán en cuantro premios de 5.000 euros para cada una de las modalidades, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Al premio podrán optar personas físicas --de forma individual o participando de forma colectiva, con un máximo de 3 componentes-- de nacionalidad española o extranjeros con residencia legal en España, que no superen los 35 años de edad en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

El objetivo de la convocatoria es dar a conocer el trabajo de jóvenes periodistas o comunicadores en el ámbito del periodismo social que mejor hayan contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad, con la finalidad de fomentar el desarrollo y la difusión de su carrera profesional. Para ello, se premiarán los trabajos publicados entre el 10 de mayo de 2025 y el 19 de mayo de 2026 en las modalidades de Periodismo escrito, Fotoperiodismo, Periodismo audiovisual y Periodismo radiofónico.

Los trabajos deberán presentarse en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español, acompañados de traducción.