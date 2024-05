Los insectos silvestres son tan importantes para las cosechas como las abejas de la miel, según un estudio internacional

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de científicos en el que ha participado un investigador de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC, España) ha hallado evidencias de que los insectos silvestres y las abejas de la miel contribuyen de manera similar a la producción de cultivos a nivel mundial, ya que tienen tasas promedio similares de visitas a las flores y producen aumentos similares en el rendimiento por visita.

La investigación, publicada en la revista 'Global Ecology and Biogeography', se ha llevado a cabo a través de un análisis exhaustivo de 93 estudios de polinización en seis continentes. En concreto, los expertos han utilizado 'CropPol', una base de datos abierta sobre polinización de cultivos creada por los propios autores de este estudio y más de 100 científicos a lo largo del globo con el objetivo de explorar patrones y tendencia globales y trabajar en soluciones para la gestión sostenible y la valoración de la biodiversidad.

El estudio demuestra que, contrariamente a lo que se creía de forma común, las abejas de la miel no son las responsables de la mayoría de la polinización de cultivos. De hecho, aunque estas abejas eran dominantes en muchos de los cultivos analizados, sus visitas por sí solas no siempre fueron suficientes para explicar los rendimientos de dichos sistemas. No obstante, la investigación también matiza la importancia de los insectos silvestres, ya que indica que no son mucho más importantes que las abejas de la miel, a diferencia de lo que sugieren análisis recientes.

En general, los datos muestran que, aunque la variedad de polinizadores no es tan crucial como la cantidad de visitas que hacen, estas visitas suelen incluir a muchas especies diferentes. Tal y como destaca la Politécnica de Madrid, esto resalta lo importante que es proteger a varios tipos de polinizadores silvestres, ya que la pérdida de especies de insectos silvestres podría tener un impacto significativo en la producción de alimentos a nivel mundial.

"Contrariamente a la percepción común, la conservación de la biodiversidad y la productividad agrícola no solo son compatibles, sino que pueden ser complementarias, especialmente en los cultivos que dependen de polinizadores", ha destacado el investigador de la UPM, Alfonso Allen-Perkins.

Estas iniciativa se ha enmarcado dentro del proyecto OBServ, que ha sido financiado por la convocatoria 2017-2018 Belmont Forum - BiodivERsA y realizado por un equipo de investigación interdisciplinar. Al margen de la UPM, en él han participado la Universidad de Rutgers (EEUU) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina), entre otras instituciones.