Instituto de Ingeniería Española y F2i2 lanzan la III edición de sus premios de comunicación y divulgación de ingeniería

Ingeniería de España y la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial lanzan la tercera edición de los premios de comunicación y divulgación de la ingeniería española - INGENIERÍA DE ESPAÑA Y FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Ingeniería de España (IIE) y la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F2i2) han abierto la convocatoria para la tercera edición de sus premios de comunicación y divulgación, abierta hasta el 31 de enero.

El galardón reconoce a medios de comunicación y profesionales de la comunicación que contribuyen a informar y dar a conocer la realidad de la ingeniería española, sus logros y su contribución al bienestar económico y social.

El IIE ha detallado en un comunicado que se pueden presentar todos aquellos medios de comunicación, periodistas y comunicadores de prensa impresa o digital, webs, redes sociales, radio y televisión, con sede o labor tanto en España, como fuera del país, siempre que hayan realizado trabajos de comunicación o divulgación en cualquier formato e idioma relacionados con la ingeniería española entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025.

El galardón cuenta con dos categorías. Por un lado, el premio de 'Primavera a la Comunicación y Divulgación de Ingeniería al Medio "Wifredo Pelayo Ricart"', que reconoce la labor desarrollada por empresas, y grupos de comunicación en prensa impresa o digital, radio o televisión.

Por el otro, dotado con 6.000 euros brutos, está 'Primavera a la Comunicación y Divulgación de Ingeniería a la Persona "José Echegaray"', otorgado a aquellos periodistas y comunicadores que hayan realizado trabajos en cualquier formato o medio.

Para inscribirse, los candidatos deben enviar un documento en formato pdf al correo electrónico 'candidaturas@premioscomunica.com' con asunto nombre y apellido (en caso de ser necesario empresa o medio al que representa) y la categoría de la candidatura a la que opta, o también se puede enviar por correo a la sede el instituto en Madrid.

El documento deberá contener una carta de motivación y el artículo por el que se considera merecedor del premio, tal y como fue publicado --copia de las páginas impresas o de la imagen en la página web o red social correspondiente, con enlace que la respalde--. Cada aspirante solo podrá presentar un trabajo y el jurado valorará que figure el término "ingeniería".