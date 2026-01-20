Instituto de Ingeniería propondrá cambios y mejoras para reducir el impacto de catástrofes como la de Adamuz

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) propondrá, a partir de conclusiones técnicas "rigurosas", cambios y mejoras con el objetivo de "reducir y minimizar", a medio y largo plazo, el impacto de catástrofes como la de Adamuz (Córdoba).

Así lo ha manifestado la presidenta del IEE, Mª Cruz Díaz, quien considera "fundamental" evitar especulaciones, datos erróneos y la difusión de noticias falsas, ya que estas circunstancias, en sus palabras, "dificultan el análisis técnico y obligan a realizar una preselección exhaustiva de la información, si bien ya se han descartado algunas de las numerosas hipótesis inicialmente planteadas".

El Instituto de la Ingeniería de España ha expresado su "más sentido pésame", así como su "solidaridad y apoyo", a las personas heridas y a las familias de los fallecidos en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.

La entidad, promovida por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, y en coordinación con los comités técnicos del IIE, especialmente los de Infraestructuras y Transportes, está recopilando la numerosa información recibida con el fin de estudiar las posibles causas de este trágico accidente.

El IIE señala que, desde las primeras horas, y a partir de los datos facilitados por los medios de comunicación, ha puesto a disposición de las distintas autoridades competentes y la sociedad en general a ingenieros de diferentes especialidades.