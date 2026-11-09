Un intenso 'Niño' agravará el calor y los fenómenos climáticos extremos hasta 2027, según la OMM

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres. - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El año 2026 prolonga la racha de temperaturas globales excepcionales, deshielo y aumento del nivel del mar, según el 'Informe sobre el Estado del Clima 2026' publicado este lunes por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El organismo, que sitúa la temperatura media mundial entre enero y septiembre en unos 1,47 °C por encima de la media preindustrial, con un margen de incertidumbre de +/- 0,13°C, ha alertado de que un fenómeno de El Niño muy intenso, sobre un planeta ya sobrecalentado, elevará aún más las temperaturas y agravará las condiciones climáticas extremas hasta bien entrado 2027.

El informe muestra que los últimos doce años han sido de forma individual los más cálidos registrados y que 2026 se perfila como uno de los cuatro años más cálidos desde que hay datos. Además, las temperaturas de la superficie marina han marcado récords mensuales durante 2026. Por su parte, el contenido de calor de los océanos alcanzó un nivel récord en 2025 y los datos preliminares muestran que el calentamiento continúa en 2026.

A su vez, el nivel medio global del mar ha alcanzado su máximo histórico en 2026. De forma paralela, el retroceso a largo plazo de los glaciares continúa: en 2025 perdieron más de 400 gigatoneladas de hielo, lo que equivale aproximadamente a un milímetro de aumento del nivel del mar. Según la OMM, esa pérdida habría llenado cinco piscinas olímpicas cada segundo del año.

Por otra parte, la extensión del hielo marino se mantuvo mayoritariamente por debajo de la media en ambas regiones polares, con máximos anuales particularmente bajos en el Ártico y la Antártida. Asimismo, el almacenamiento terrestre de agua ha disminuido a escala global desde 2014.

Otro de los datos que recoge el informe es que las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso alcanzaron niveles récord en 2025 y que las mediciones en tiempo real indican que los aumentos continúan en 2026.

En este marco, señala que el desequilibrio energético de la Tierra está aumentando y que el sistema terrestre acumula calor a un ritmo acelerado. Según explica, este desequilibrio alcanzó su máximo histórico en 2025 debido a que los gases de efecto invernadero atrapan cantidades de calor sin precedentes y alteran el equilibrio entre la energía solar entrante y la saliente. Los datos preliminares de 2026 sugieren un nuevo récord. El océano absorbe el 90% de este exceso de calor.

Por otra parte, advierte de que los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos entre enero y agosto de 2026 causaron graves impactos en la vida de las personas, los medios de subsistencia y la agricultura, provocando desplazamientos de población en múltiples regiones.

En el informe, la OMM recalca que entre enero y agosto de 2026 se registraron condiciones inusualmente húmedas y secas en distintas partes del mundo y que comenzaron a emerger patrones vinculados a El Niño. Según el organismo, es prácticamente seguro que este fenómeno persista hasta principios de 2027, lo que influirá en los impactos climáticos en muchas regiones.

A su vez, indica que la variabilidad climática continuó afectando el suministro y la demanda de energías renovables, con diferencias regionales y mensuales sustanciales, mientras que los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos afectaron a las personas, las comunidades y los sistemas de salud, y ejercieron presión sobre la agricultura y la seguridad alimentaria, con El Niño como factor de riesgo adicional en las regiones vulnerables.

En este contexto, hace hincapié en que la información climática proporciona un margen de tiempo crucial para actuar. El organismo subraya que las observaciones sistemáticas y sostenidas son fundamentales para vigilar el clima, elaborar pronósticos y emitir alertas tempranas. Estos sistemas siguen expandiéndose gracias a la mejora de las observaciones, el intercambio de datos y los pronósticos, aunque persisten importantes brechas de cobertura.

"UNA NUEVA ERA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS"

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha avisado de que el mundo ha entrado en "una nueva era de fenómenos climáticos extremos" y que un fenómeno de El Niño de gran magnitud "choca" con un planeta ya sobrecalentado por el cambio climático antropogénico.

"Los récords climáticos se siguen batiendo. Los costos humanos siguen aumentando. Y quienes menos responsabilidad tienen son los primeros y los que más sufren. Los líderes deben tomarse esto en serio reduciendo las emisiones con mayor rapidez, acelerando una transición justa hacia la eliminación de los combustibles fósiles y brindando la financiación y la protección que necesitan los países vulnerables", ha avisado.