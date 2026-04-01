Las interacciones con orcas disminuyen en España un 30% excepto en el norte, donde se registra un ligero aumento. - TRANSICIÓN ECOLÓGICA

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de interacciones entre embarcaciones y orcas en España ha disminuido durante el verano de 2025 en términos generales, según ha informado este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). De 64 interacciones en 2024 se ha pasado a 45, es decir, se han reducido en un 29,7%.

Estos datos se desprenden de los análisis realizados sobre los reportes recibidos en los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo por la comisión de seguimiento, integrada por la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación de Transición Ecológica.

Por zonas, en las costas del norte --Galicia y Cantábrico-- se ha registrado un ligero incremento respecto a 2024, donde se ha pasado de nueve a 27. Por el contrario, las interacciones han continuado reduciéndose de forma significativa en la zona comprendida entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, pasando de 90 en 2023 a 55 en 2024 y a 18 en 2025.

Ambos ministerios mantienen las recomendaciones dirigidas a los navegantes en caso de avistamiento o interacciones con orcas ya que, según los datos disponibles, estas medidas están siendo eficaces. Además, Transición Ecológica dice que se reforzará su difusión mediante nuevas campañas informativas en redes sociales y canales institucionales hasta finales de octubre.

Entre otros consejos, el Ministerio aboga por evitar la navegación en las zonas de alto riesgo delimitadas en los mapas correspondientes a la costa de Galicia y al área entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar. Asimismo, aconseja planificar rutas lo más próximas posible a la costa siempre dentro de los límites de seguridad.

Si bien estas recomendaciones son aplicables durante todo el año, insiste en extremar la precaución entre abril y octubre, periodo en el que la probabilidad de presencia de orcas en estas aguas del Atlántico es mayor. En caso de interacción, tanto en embarcaciones a motor como a vela, recomienda no detener la embarcación y dirigirse hacia la costa o a aguas menos profundas.

Asimismo, advierte del riesgo de situarse en las bandas de la embarcación. "Es preferible permanecer en zonas seguras ante posibles golpes o movimientos bruscos que puedan ocasionar caídas o lesiones", ha puntualizado Transición Ecológica.

A su vez, incide en que está prohibido el uso de medidas disuasorias que puedan causar daño, molestias o perturbaciones a las orcas. Siempre que no suponga un riesgo, aconseja tomar fotografías de los ejemplares para facilitar su identificación y seguimiento científico, que podrán remitirse al correo electrónico: orcas@sasemar.es

Asimismo, recalca que cualquier avistamiento o interacción deberá comunicarse al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo más cercano a través del canal 16 de VHF. Estos centros permanecen operativos en todo momento para atender posibles emergencias.

A su vez, solicita a los navegantes que aporten información detallada sobre la embarcación (tipo, eslora, color, bandera, matrícula) y sobre el encuentro (fecha, hora, posición, duración, tipo de encuentro --contacto o avistamiento--, daños y número de ejemplares observados).

Como novedad, Transición Ecológica ha informado de que se ha elaborado un mapa específico para la costa de Galicia a partir de los datos históricos registrados en el norte peninsular, que identifica las zonas con mayor riesgo de contacto por presencia de orcas, con el objetivo de reforzar la seguridad de la navegación y reducir estos episodios. Asimismo, se mantiene el mapa de riesgo para el área comprendida entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar.