Interior coordina la asignación de medios estatales a las CCAA afectadas por los incendios forestales

Medios aereos trabaan en la zona quemada del fuego de Tarifa. A12 de agosto de 2025. en Tarifa, Cádiz (Andalucía, España). Tras la reunión del Comité de Operaciones del Plan de Emergencia contra Incendios, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, recono - Francisco J. Olmo - Europa Press

Más de 5.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado colaboran en la extinción de los fuegos

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para incendios forestales se ha reunido este martes, de manera urgente, para valorar la situación y la posible evolución de los incendios forestales que afectan a buena parte de España, para coordinar una respuesta "eficiente" en la asignación de los recursos de la Administración General del Estado con los que se está apoyando a las comunidades autónomas en las que se registran esos incendios.

Así lo ha dado a conocer el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que ha detallado que la reunión ha sido presidida por la subsecretaria del Interior, Susana Crisóstomo, quien ha estado acompañada por la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, de quien depende la dirección y coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil.

El CECOD lo han integrado, además, representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia Española de Meteorología (AEMET), la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL), la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil; entre otras instituciones del Estado.

Según Interior, el encuentro ha permitido realizar un seguimiento de la evolución de los incendios que afectan a distintas comunidades y conocer la previsión de las condiciones meteorológicas que realiza la AEMET para los próximos días y que considera desfavorable para la extinción de los incendios al menos hasta el jueves próximo por las tormentas secas que es esperan y pueden generar nuevos incendios.

El CECOD ha valorado también los recursos extraordinarios del Estado disponibles para seguir apoyando la labor de las comunidades autónomas como la UME, las brigadas forestales del MITECO y los medios aéreos de este departamento tripulados por integrantes del 43 Grupo del Ejército del Aire y el Espacio.

Además, ha destacado que más de 5.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado colaboran en la extinción de los fuegos, "dan seguridad en las evacuaciones y confinamientos, controlan el tráfico en las carreteras cortadas e investigan el origen de los siniestros".

"El comité se ha fijado como objetivo en esta situación seguir dando una respuesta coordinada, asignar de un modo óptimo los recursos estatales y actuar de una forma rápida frente a la emergencia, para lo que incrementará el seguimiento y los contactos entre todos los organismos implicados durante estos días mientras siga activada la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1, para agilizar las respuestas en la medida de lo posible", ha resaltado.

Además, ha subrayado que la Dirección General de Protección Civil está "en comunicación constante" con la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), a través de su Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias (ERCC, por sus siglas en inglés) y ha realizado la apertura informativa de la Emergencia por Incendios Forestales en el sistema CECIS por si fuera necesaria la activación de medios europeos a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

FASE DE PREEMERGENCIA

La directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha declarado esta madrugada la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM), momento a partir del cual el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha iniciado un procedimiento de comunicación reforzada con los Centros de Emergencia de las distintas comunidades autónomas afectadas por estos incendios para realizar un seguimiento integral de estas emergencias y prevenir con más precisión su posible evolución.

La declaración de la Fase de Preemergencia del PLEGEM no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico ni afecta a las competencias de dirección y gestión de estas emergencias que corresponden a las comunidades autónomas.

El PLEGEM es el instrumento marco de planificación del Sistema Nacional de Protección Civil que define la organización, los mecanismos de movilización de recursos y la coordinación de las administraciones públicas en situaciones de emergencia.