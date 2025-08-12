Marlaska, sobre los incendios: la situación es "realmente difícil desde un punto de vista climatológico" para esta tarde

Mirador de Chandrexa de Queixa con vistas hacia el Macizo Central gallego, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido a los incendios que está sufriendo España en los últimos días y ha alertado de que se va a producir una situación "realmente difícil desde un punto de vista climatológico" hasta las 21:00 horas de este martes.

"Tenemos hoy una tarde compleja en el marco horario de las 14:00 a las 21:00 es una situación realmente difícil desde un punto de vista climatológico. Mañana parece ser que razonablemente nos puede dar un alivio, pero luego es cierto que también hay una previsión a partir del jueves de otra ola de calor que se extendría hasta principios de la semana próxima", ha advertido en una entrevista en RTVE recogida por Europa Press.

Aunque el titular de Interior ha destacado que los medios autonómicos y estatales podrán hacer frente a la "oleada gravísima de incendios", ha avanzado que el Gobierno ya se ha dirigido al Mecanismo Europeo de Protección Civil para que tenga constancia por "si en algún momento dado y si a alguna de las CCAA le interesara", España pudiese activarlo.

En concreto, ha indicado que ya han abierto una hoja informativa de la emergencia dentro de la Dirección de Protección Civil y Ayudas Humanitarias de la Unión Europea (UE) con el fin de poder requerir inmediatamente medios de la Unión Europea (UE) si fuese preciso.

Además, ha reconocido el trabajo que están desarrollando los efectivos autonómicos, estatales y locales en la lucha contra los incendios, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que ha pedido seguir sus instrucciones en todo momento. "Es la forma de ser también más efectivos y eficaces", ha señalado.

Ante la activación de la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1, como ha explicado Marlaska, esta medida implica una comunicación "reforzada" entre el Centro Nacional de Coordinación y Seguimiento de Emergencias, es decir, de la Dirección General de Protección Civil, y el resto de centros de coordinación de las Direcciones de Protección Civil de las distintas comunidades autónomas para garantizar un seguimiento "integral" de la emergencia.

Actualmente, hay un total de 13 incendios que las CCAA han declarado al Centro Nacional de Coordinación como situación operativa. En la mayoría --once--, la situación operativa ya ha sido ascendida a dos por parte de las auronomías, lo que implica que la propia comunidad autónoma "entiende que puede darse el caso en el que sus medios no sean suficiente para atajar la emergencia".

En esos once incendios hay medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mientras que en ocho hay cerca de 1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). "Serán desplegados los medios del Estado necesarios en cualquiera de esas circunstancias", ha aseverado el ministro.