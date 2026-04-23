Interior lanza el teléfono 018 para víctimas de tráfico: "Es un servicio clave como primer punto de contacto"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el teléfono 018 de atención a las víctimas de siniestros viales gratuito, accesible para personas con discapacidad, con cobertura nacional y que ofrece información personalizada. - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este jueves el teléfono 018 de atención a las víctimas de siniestros viales, gratuito, accesible para personas con discapacidad, con cobertura nacional y que ofrece información personalizada en más de 50 idiomas sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos que tiene a disposición.

Este nuevo recurso telefónico y telemático, disponible a partir de hoy, ha sido presentado en un acto celebrado en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), al que han asistido representantes de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, el director de Tráfico, Pere Navarro; el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez; y la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo, entre otras autoridades.

Interior ha detallado que el 018 facilitará a las víctimas de los siniestros viales una inicial orientación y, si lo desean, información de las asociaciones de víctimas más adecuadas y cercanas para atenderlas en función de su situación y de su ámbito territorial. Este nuevo recurso confidencial estará disponible los 365 días del año entre las 8.00 y las 21.00 horas.

"Por tanto, el 018 no solo ofrece atención directa, sino que facilita el acceso a una red de apoyo ya existente, lo que fortalecerá el trabajo de las asociaciones y garantizará que ninguna víctima se quede sin información, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada y continuada", ha afirmado Grande-Marlaska en su intervención.

El ministro ha subrayado que "es un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional en momentos dramáticos".

"LA ATENCIÓN TELEFÓNICA REDUCE BARRERAS"

Asimismo, el titular de Interior ha apuntado que "la atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos o el desconocimiento de los procedimientos disponibles, y su carácter confidencial genera un entorno de mayor confianza para la víctima".

Se puede contactar con el 018 a través de diferentes canales: directamente en el número de teléfono, por WhatsApp en el 645 713 823, a través del correo electrónico victimastrafico@dgt.es o del formulario en la página web de la DGT (https://www.dgt.es/nuestros-servicios/atencion-a-victimas/te...).

Según ha indicado el Ministerio del Interior, el 018 no es un teléfono de urgencias para utilizar en el momento en que se produce un siniestro, sino que sirve para recabar orientación psicológica, social, legal o médica en la fase posterior al accidente.

La asesoría correrá a cargo de un equipo de profesionales formado por trabajadores sociales, psicólogos y abogados, con más de cinco años de experiencia en atención telefónica a víctimas.

Cuando se trata de siniestros graves, este equipo de profesionales podrá realizar un seguimiento periódico hasta un año después, si así lo autoriza el interesado, para comprobar si los recursos ofrecidos han sido útiles y actualizarlos en base a la evolución de las necesidades del interesado.

El servicio se complementará con un grupo de trabajo de seguimiento en el marco del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial en el que estarán también las asociaciones de víctimas, entre otros, para realizar un seguimiento periódico de su desempeño y calidad.

La DGT dará a conocer el 018 a través de la página web; redes sociales, en el servicio de información de tráfico, en MiDGT y en los paneles de mensaje variable situados en las carreteras.

En su intervención, Pere Navarro ha declarado que el proceso para poner en marcha el 018 ha sido "largo" y "farragoso", pero ha añadido que "bien está lo que bien acaba". Por su parte, Álvaro Gómez ha puesto de relieve que este servicio es "fruto del trabajo de muchas personas" y que "no nace para sustituir recursos existentes". "No pretende sustituir al 112", ha indicado el director del Observatorio.

Los representantes de las víctimas han puesto en valor la importancia de este servicio. "Ojalá nadie lo tenga que descolgar", ha afirmado Jeanne Picard, la secretaria de Stop Accidentes, que ha hablado de un día "muy especial" porque llevan reclamando esta medida durante 26 años.

"ESCONDIDAS" DETRÁS DE LAS ESTADÍSTICAS

Jeanne Picard ha afirmado que piden la "atención integral" porque no hay "palabras para expresar" el dolor de una familia que "nadie sabe consolar", porque son las víctimas "escondidas" detrás de las estadísticas, "de una justicia ciega y lenta", porque se mata a personas "inocentes en ese mal llamado accidente de tráfico".

"Porque la llamaron por teléfono para decirle que fuera a la morgue", ha indicado durante su intervención, que ha tenido que interrumpir por la emoción. "No queremos que le pase a nadie más. Conocemos el dolor, la soledad, la impotencia y la indiferencia", ha remarcado.

Así, la directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), Mar Cogollos, ha afirmado que el 018 es "muy bienvenido" y "muy esperado" por las asociaciones de víctimas. "Por fin es un número de tres cifras que va a aprender todo el mundo, como el de la violencia de género", ha manifestado.

Asimismo, la presidenta de ASPAYM, Mayte Gallego, se ha felicitado por la puesta en marcha de esta herramienta, que "puede marcar la diferencia" a la hora de tomar las primeras decisiones y que "abre la puerta" a una red de apoyo.

Elena Fernández, desde la Asociación DIA, también ha explicado que este teléfono supone una "puerta de entrada accesible y humana", que puede "marcar la diferencia" para personas en un momento de especial vulnerabilidad.

En este sentido, la representante de la asociación Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos, ha calificado el 018 de un "acierto", de manera que "haya una respuesta los más rápida y eficaz posible" en los primeros momentos en los que hay "una gran indefensión y confusión".

La directora de la asociación P(A)T - Prevención de Accidentes de Tráfico, Yolanda Domenech, ha valorado "muy positivamente" un recurso "largamente demandado y reclamado" por las asociaciones de víctimas, que, "por fin", tienen un número al que llamar y pedir información, que "es fácil de recordar". A su juicio, les va a posibilitar "atravesar el caos" que sobreviene tras un siniestro vial.