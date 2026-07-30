La inversión publicitaria crece un 4,7% en el primer semestre hasta los 3.039,9 millones, según InfoAdex

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La inversión publicitaria en España ha alcanzado los 3.039,9 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 4,7% en comparación a los 2.903,6 millones del mismo periodo del año anterior, según un informe de InfoAdex.

De este modo, la Televisión ocupa la primera posición por volumen de inversión publicitaria y ha experimentado un incremento del 2,1%, obteniendo 916,7 millones de euros en los primeros seis meses del año.

Search se sitúa en segundo lugar y crece un 8,4%, alcanzando una cifra de 466,8 millones de euros. Le sigue Redes Sociales en tercera posición, que incrementa su cifra de inversión un 11,9% y alcanza los 426,7 millones de euros en el periodo analizado.

El cuarto medio por volumen de inversión es Diarios y Dominicales, que se mantiene en niveles similares al año anterior, con 344,1 millones de euros frente a los 343,3 millones registrados en el primer semestre, lo que se traduce en una variación del 0,2%.

El medio Radio y Audio digital ocupa el quinto puesto por inversión y se sitúa en 293 millones, con un crecimiento del 3,3%, por encima del sexto medio, Websites, cuya cifra asciende a 260,3 millones de euros de enero a junio con una variación interanual del 6,8%.

Respecto a Exterior, el estudio muestra que su cifra supone un crecimiento del 5% alcanzando los 223,7 millones, mientras que el medio Revistas obtiene una cifra de inversión de 98,8 millones de euros en el periodo enero-junio de 2026, que se traduce en un descenso del 2,3%.

Cine, último medio por volumen de inversión, experimenta una variación del 7,4% sobre los seis primeros meses del año anterior, que lo sitúa en 9,9 millones de euros de inversión publicitaria.