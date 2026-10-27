La inversión publicitaria en España crece un 4,1% hasta septiembre, según InfoAdex

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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inversión publicitaria en España ha crecido un 4,1% en el periodo de enero a septiembre hasta registrar 4.406,9 millones de euros, frente a los 4.234,9 millones del mismo periodo de 2025, según un informe de InfoAdex.

El estudio indica que la televisión lidera el ranking por volumen de inversión publicitaria, con un crecimiento del 0,3% y 1.225,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año.

En segundo lugar se sitúa Search, que crece un 9,5% hasta los 717,1 millones de euros. Le sigue en tercera posición Redes Sociales, que crece un 12,4% y suma 643,6 millones de euros en el periodo analizado.

El cuarto medio por volumen de inversión es Diarios y Dominicales, que desciende un 2% hasta los 504,1 millones de euros, frente a los 514,3 millones de un año antes, según los datos recogidos por Europa Press.

El medio Websites ocupa el quinto puesto por inversión y obtiene 409,1 millones, un 6,4% más, prácticamente empatado con el sexto medio, Radio y Audio digital, cuya cifra asciende también a 409,1 millones de euros de enero a septiembre, con una variación interanual del 1,4%.

Respecto a Exterior, la inversión aumentó un 5,3%, hasta los 346,6 millones, mientras que el medio Revistas obtuvo 136,4 millones de euros, lo que representa un descenso del 3,4%.

Cine, último medio por volumen de inversión, experimenta una variación del 15,1% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanza los 15,1 millones de euros.