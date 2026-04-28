La inversión publicitaria en medios crece un 3,7% en el primer trimestre, hasta alcanzar los 1.357,2 millones de euros

Archivo - Mando a distancia, televisión, televisor, tele, TV. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La inversión publicitaria en medios ha aumentado un 3,7% en los tres primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2025, registrando una cifra de 1.357,2 millones de euros, frente a los 1.308 millones del periodo enero-marzo de 2025.

Según un estudio de InfoAdex, recogido por Europa Press, la televisión permanece en la primera posición por volumen de inversión publicitaria y ha experimentado un incremento del 1,5%, obteniendo 435,7 millones de euros en los primeros tres meses del año.

En segundo lugar se sitúa search, que ha crecido un 6,9% y alcanza una cifra de 221,5 millones de euros en el periodo enero-marzo de 2026. Le sigue redes sociales, que ocupa el tercer lugar e incrementa su cifra de inversión un 10%, hasta los 183,8 millones de euros.

El cuarto medio por volumen de inversión es diarios y dominicales, que ha caído un 1,8%, con 142,8 millones de euros frente a los 145,5 millones registrados en el primer trimestre de 2025. El medio radio y audio digital, que ocupa el quinto puesto por inversión, se sitúa en 132,7 millones y un crecimiento del 3,1%.

Websites se sitúa en sexto lugar con 106,2 millones de euros de enero a marzo, con una variación interanual del 9,3%. En el caso de Exterior, su cifra supone un crecimiento del 2,4% alcanzando los 90,8 millones.

El medio revistas obtiene una cifra de inversión de 39,6 millones de euros en el periodo enero-marzo de 2026, que se traduce en una descenso del 1,8%. Por último, cine experimenta una variación del 7,9% sobre los tres primeros meses del año anterior, que lo sitúa en 4,1 millones de euros de inversión publicitaria.