La inversión publicitaria en medios digitales llegó a los 6.211,2 millones en 2025, un 11,2% más, según un estudio

Archivo - Detalle de la tecla Windows en un ordenador portátil. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inversión publicitaria en medios digitales alcanzó los 6.211,2 millones de euros en 2025, lo que supone un 11,2% más respecto al año anterior, según el estudio presentado por IAB Spain, en colaboración con PwC.

De este modo, la asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España ha destacado que mientras la inversión publicitaria digital en España alcanzaba los 72,6 millones de euros en 2003, más de dos décadas después ha experimentado un crecimiento acumulado superior al 8.400%.

Por medios, Search lidera la inversión con 1.992,6 millones de euros y un crecimiento del 32,1%, seguido de Redes Sociales, que alcanza los 1.832,5 millones y avanza un 29,5% interanual.

La Televisión Conectada (CTV) logra un crecimiento del 48,4% y una inversión superior a 174 millones de euros. Desde 2023, acumula un incremento del 121,5% y las previsiones para 2026 apuntan a crecimientos adicionales de entre el 30% y el 60%.

Respecto a la categoría de Influencers alcanza los 158 millones de euros tras crecer un 25,9% respecto a 2024, con un incremento acumulado del 100,1% entre 2023 y 2025. Para 2026, se anticipa una expansión adicional estimada entre el 20% y el 40%.

Asimismo, el segmento de Clasificados también acelera su evolución, con un crecimiento interanual del 20,2% entre 2024 y 2025, frente al 5,1% registrado en el periodo anterior.

Dentro del ámbito Display, el formato Vídeo anota un crecimiento del 7,9% y una inversión superior a 535,2 millones de euros.

La Publicidad Nativa registra un crecimiento del 1,2% interanual hasta alcanzar los 36,8 millones de euros, acumulando un incremento del 22,8% frente a 2023.

Por su parte, el Audio Digital alcanzó los 144,4 millones de euros, con un crecimiento del 8,5%. Dentro de este segmento, el streaming concentra el 91,7% de la inversión, frente al 8,3% correspondiente a podcasts con un crecimiento del 27% interanual, frente al 7,1% del streaming.

El Branded Content, por su parte, alcanza los 115 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 8,7%. La distribución de la inversión fue homogénea entre ambos semestres del año, con incrementos del 8,8% y del 8,5%, respectivamente.

Finalmente, en el ámbito del Digital Out of Home (DOOH), la inversión acumulada ha crecido un 29,6% entre 2022 y 2024.