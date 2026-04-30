Archivo - El investigador español Manuel Soler, finalista en los premios internacionales contra el cambio climáto. - RAC - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El investigador y catedrático del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid Manuel Soler ha sido seleccionado entre los 25 finalistas a nivel mundial de la cuarta edición de los prestigiosos galardones internacionales Frontiers Planet Prize, que reconocen las investigaciones científicas más destacadas en la lucha contra el cambio climático.

Así lo ha señalado este jueves la Real Academia de Ciencias (RAC), que propuso su candidatura. Soler ha recibido esta nominación por un modelo de optimización de trayectorias de vuelo capaz de predecir y evitar las zonas atmosféricas que más contribuyen al calentamiento global. La investigación, realizada junto al profesor Abolfazl Simorgh, fue publicada en enero de 2025 en la revista Nature Communications Earth & Environment.

La investigación de Soler analiza las condiciones meteorológicas que favorecen la aparición de estas estelas y demuestra que su formación depende de factores variables y localizados. A partir de esta información, propone pequeñas modificaciones en las rutas de vuelo para evitar dichas zonas, lo que permitiría reducir de forma significativa el impacto ambiental sin alterar de manera sustancial la operativa del sector.

En concreto, demuestra que la huella climática total de la aviación europea se reduciría entre un 12,5% y un 21,3% ajustando la trayectoria de entre el 5% y el 10% de los vuelos, que son los responsables de la mayor parte de la formación de las estelas. "Esta mitigación se lograría con un incremento mínimo de los costes operativos para las aerolíneas, entre el 0,2% y 2%", precisa el organismo.

A juicio de la Real Academia de Ciencias, este estudio constituye "un ejemplo claro" de cómo la ciencia puede ofrecer soluciones reales para vivir dentro de los límites del planeta. Además, amplía el foco más allá de las emisiones de dióxido de carbono, tradicionalmente el principal objetivo de la industria aeronáutica.

Con esta nominación, Soler se convierte en el tercer representante español en alcanzar esta fase del premio, tras Luis Guanter en 2023 y Alexandra Velty en 2024. Otros dos españoles compiten también por el premio: Daniel Fernández Galeote que representa a Finlandia y Daniel Hernández Carrasco por Nueva Zelanda.

De los 25 trabajos seleccionados se premiarán tres, que obtendrán cada uno de ellos un premio de un millón de dólares destinado a la financiación y el desarrollo de sus líneas de investigación y a facilitar la implementación de soluciones que contribuyan a paliar el cambio climático. La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar el 18 de enero de 2027 en Davos.