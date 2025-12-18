Investigadores analizan la organización de ecosistemas a partir de redes alimentarias: no es piramidal, es un cuadrado

Lobo tibetano Canis lupus chanco - MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (MNCN-CSIC)

El análisis de más de un millón de especies terrestres revela que, contrariamente a lo que se pensaba, la biodiversidad a lo largo de los niveles tróficos o alimentaria no se organiza como una pirámide con pocos depredadores sostenidos por muchos herbívoros, sino que la representación gráfica es más parecida a un cuadrado, como se desprende de una investigación liderada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

En este estudio --publicado en 'Proceedings of the Royal Society B'-- también han comprobado que las proporciones entre presa y depredador es constante en diferentes ecosistemas, a pesar de grandes diferencias en clima, productividad y riqueza total de especies.

Por ello, "si se consideran solo los tetrápodos, aparece una pirámide de diversidad invertida: casi el 70% de las especies son depredadores, mientras que los herbívoros son minoría. Este patrón es especialmente marcado en reptiles y anfibios, sin embargo, los artrópodos terrestres, gracias a su enorme diversidad, aplanan el patrón global", ha explicado el investigador del MNCN que firma el estudio, Luis F. Camacho.

En concreto, los datos señalan que un 46% son herbívoros, alrededor de un 43% son depredadores que se alimentan de otros animales y en torno a un 11% son consumidores mixtos, que utilizan de forma regular recursos tanto vegetales como animales.

El MNCN ha recordado que los manuales de ecología suelen representar los ecosistemas como pirámides: mucha biomasa vegetal en la base, menos herbívoros por encima y todavía menos depredadores en la cúspide. No obstante, el nuevo estudio confirma que la energía y la biomasa pueden tener esta forma, pero el número de especies no sigue esa regla.

"El número de depredadores y otros consumidores de niveles tróficos superiores pueden ser tan diversos como el de los herbívoros. Esta organización sugiere que la distribución de la diversidad a lo largo de los niveles tróficos no está dictada directamente por la disponibilidad de energía, sino que emerge de procesos eco-evolutivos que actúan a lo largo de grandes escalas de tiempo", ha explicado Camacho.

Con estos hallazgos, MNCN ha recomendado que los modelos teóricos de estabilidad de los ecosistemas y de cambio global incorporen explícitamente procesos de selección a nivel de redes ecológicas, y no solo a nivel de especies individuales.

LAS POLÍTICAS QUE ELIMINAN DEPREDADORES PUEDEN EMPEORAR ECOSISTEMAS

Esta uniformidad entre presas y depredadores apunta a que las redes tróficas actuales habrían evolucionado en estructuras más robustas, lo que refuerza la idea de que las perturbaciones humanas pueden alterar de manera sistemática las redes de interconexión entre especies --como ya habían señalado trabajos anteriores--.

Además, estas perturbaciones también podrían provocar que se pierdan las configuraciones que se revelan en este análisis global, por lo que MNCN ha alertado que "políticas de conservación que eliminan las especies depredadoras pueden empeorar la situación de los ecosistemas que tratan de mejorar".

Inclusive, ha señalado que los depredadores son mucho más propensos a la extinción, ya que su densidad de población es más baja. Sin embargo, igualan o --en algunos casos-- superan a los herbívoros en número de especies.

Para el investigador del MNCN, Miguel B. Araujo, "es posible que los depredadores y otros consumidores se diversifiquen para compensar su mayor riesgo de extinción, lo que conduce a una alta rotación y riqueza dietética a largo plazo, como efecto de las restricciones impuestas por la propia estructura de las redes ecológicas". Además, la escacez de omnívoros sugiere que la diversificación tiende a favorecer posiciones más especializadas dentro de la jerarquía trófica.

En este sentido, Araújo ha afirmado que "si existen restricciones universales que determinan cómo se distribuye la diversidad a lo largo de las cadenas alimentarias, necesitamos comprenderlas", ya que "solo así podremos anticipar cómo responderán los ecosistemas cuando eliminemos especies de determinados niveles tróficos".

Para llegar a estas conclusiones, el estudio reúne información dietética de una muestra que representa más del 90% de los animales terrestres descritos ya que incluye a prácticamente todos los mamíferos, aves, reptiles, anfibios conocidos y a más de un millón de artrópodos.

Después de compilar esta información, los investigadores cartografiaron todas las especies de tetrápodos terrestres nativos en una malla global de celdas de un grado y vinculó estas comunidades a "estructuras tróficas comunitarias" previamente definidas (biomas tróficos) a partir de su composición en gremios.

De esta manera, el equipo analizó cómo varían las proporciones de consumidores primarios, mixtos y de niveles tróficos superiores --y el balance entre ítems vegetales y animales en las dietas de aves y mamíferos-- entre estos biomas tróficos y a escala global.