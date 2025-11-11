Investigadores analizan la posibilidad de incluir energías renovables en la rehabilitación de edificios históricos

Investigadores de la UPM analizan el incluir energías renovables en la rehabilitación de edificios históricos - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha analizado la posibilidad de incluir energías renovables en la rehabilitación de edificios históricos, con el objetivo de que se conviertan en aliados activos de la transición energética, según ha informado la institución.

Como recuerdan los investigadores, la energía solar fotovoltaica se ha consolidado como una de las soluciones "más extendidas" para dotar de generación renovable distribuida al entorno construido. Su aplicación en edificios de nueva construcción o en aquellos sin especial valor histórico ya es una herramienta eficaz para reducir el consumo de energía de la red eléctrica y las emisiones asociadas.

Por ello, la investigación demuestra que es posible integrar energías renovables en los edificios históricos y construcciones antiguas, compatibilizando las exigencias medioambientales actuales con la conservación de su valor patrimonial, lo que constituye una oportunidad para armonizar la preservación arquitectónica con la innovación sostenible.

La UPM indica que, aunque su instalación pueda ser compleja y plantear desafíos, esto no debería impedir desarrollar soluciones innovadoras. Para ello, los investigadores analizaron 41 casos de estudio de edificios antiguos y de valor histórico en los que, durante los procesos de renovación, se incorporaron sistemas fotovoltaicos integrados en edificios(BIPV, por sus siglas en inglés).

Los resultados muestran que esta tecnología no solo permite reducir el consumo de energía de la red y las emisiones asociadas, sino que también demuestra que la conservación del patrimonio arquitectónico puede ir de la mano con soluciones energéticas sostenibles.

La investigación se centra en los sistemas 'BIPV', dispositivos fotovoltaicos diseñados y fabricados para integrarse en la envolvente del edificio. Se trata de sistemas multifuncionales que, además de desempeñar el papel de un elemento constructivo tradicional, generan energía.

Esta tipología de dispositivos fotovoltaicos incluye productos de diferentes formas, colores y texturas, lo que ofrece al proyectista un amplio abanico de posibilidades para integrar el sistema de manera armoniosa con las características del conjunto construido.

La investigadora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM) de la UPM y coautora del trabajo, Irene del Hierro López, ha señalado que "los edificios antiguos suelen presentar un comportamiento energético deficiente y sistemas obsoletos, por lo que la integración de energía solar fotovoltaica constituye una de las posibles intervenciones para reducir el consumo de electricidad importada desde la red".

La investigadora ha añadido que "una de las principales barreras para el uso de estas tecnologías es de carácter social, debido al desconocimiento generalizado sobre estos sistemas y a la reticencia inicial a emplear soluciones tecnológicas en la rehabilitación de edificios con valor histórico".

"Para lograr rehabilitaciones energéticas que integren fotovoltaica y a la vez valoricen el patrimonio del edificio, es necesario contar con profesionales con una formación amplia que abarque aspectos formales, patrimoniales, históricos, constructivos y técnicos" ha asegurado Del Hierro.

Por su parte, el investigador de la ETSAM y del Instituto de Energía Solar de la UPM, y coautor del trabajo, Lorenzo Olivieri, ha indicado que "el desarrollo de soluciones de este tipo, que en muchos casos tienen muy poco en común con los módulos fotovoltaicos tradicionales, tanto a través de los catálogos que ofrece cada vez más el mercado como mediante la posibilidad de diseñar elementos BIPV a medida, facilita la labor del proyectista".

"Así, los profesionales cuentan con una herramienta más para afrontar el reto de integrar estos sistemas de forma armónica en el conjunto construido, respetando y dando continuidad a las características propias de estas edificaciones" ha explicado.

Asimismo, para los investigadores, la importancia de este estudio radica en demostrar que es posible rehabilitar edificios históricos incluso incorporando tecnologías solares, desmontando prejuicios y abriendo una nueva vía hacia la rehabilitación de un porcentaje relevante del parque construido.

"El hecho de que un edificio sea antiguo, histórico o incluso protegido no debería implicar excluir a priori la posibilidad de integrar energía solar. Al contrario, es necesario explorar qué opciones existen, conociendo las soluciones que hoy ofrece el mercado para compatibilizar la generación renovable con la conservación del patrimonio" han concluido.