Investigadores de la EEZA-CSIC utilizan redes sociales para rastrear la floración de plantas invasoras

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional en el que han participado investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Almería (EEZA-CSIC), ha analizado más de 1.700 fotografías subidas a plataformas de Internet para rastrear la presencia de la planta invasora Carpobrotus, conocida como uña de gato o higo del Cabo.

La investigación, publicada en la revista 'Ecological Solutions and Evidence', revela que estas invasoras muestran una floración más prologada que las especies nativas, lo que les permite producir más semillas y aumentar su expansión. Esto se traduce en una ventaja reproductiva que, como explica la EEZA, puede ayudar a explicar su éxito invasor.

"Nos dimos cuenta de que miles de personas estaban documentando estas invasiones sin saberlo, en el fondo de sus selfies playeros o en las fotos de atardeceres desde los acantilados", ha explicado la autora principal del trabajo, Susan Canavan. "Esto nos proporcionó observadores en todo el mundo, desde Big Sur en California hasta las costas de Nueva Zelanda y las playas turísticas de Portugal y España", ha añadido en un comunicado remitido por EEZA-CSIC.

Según han informado, estas plantas son originarias de Sudáfrica y han terminado invadiendo ecosistemas costeros desde California hasta el Mediterráneo. "Una sola planta de Carpobrotus puede cubrir 50 metros cuadrados, sofocando todo lo que crece debajo. Además, alteran la química del suelo y monopolizan a los polinizadores con sus vistosas flores, perturbando los hábitats locales", explica la autora senior del trabajo e investigadora de la EEZA, Ana Novoa.

Por ello, el equipo ha analizado más de 1.700 fotografías procedentes de Instagram, Google Maps y la plataforma iNaturalist y las imágenes seleccionadas corresponden a Argentina, España, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Portugal y Sudáfrica.

Sin embargo, explican desde la EEZA, no todas las zonas estaban documentadas por igual: los destinos turísticos de California proporcionaron más fotos útiles que otras regiones, mientras que, en lugares remotos de Sudáfrica y Azores, los datos dependieron por completo de plataformas especializadas como iNaturalist.

"Los destinos turísticos eran minas de oro de datos. Cada mirador con presencia de Carpobrotus estaba capturado en cientos de publicaciones en Instagram; pero esto también nos mostró el sesgo de los datos de redes sociales: las áreas invadidas más remotas permanecen invisibles si la gente no las documenta activamente", ha detallado la investigadora de la EEZA y coautora del estudio Paula Gervazoni.

AYUDA A LA ELIMINACIÓN DE LAS INVASORAS

El estudio ha concluido que el entorno local "pesa más" que la genética a la hora de determinar el momento de la floración. "Ya sea en California, Europa o Nueva Zelanda, las plantas sincronizan su pico de floración con la primavera local, en lugar de seguir los patrones de sus poblaciones de origen", han destacado desde la EEZA.

"Al revelar los picos de floración (octubre en Nueva Zelanda, marzo-mayo en España, mayo-junio en California), la investigación ayuda a planificar los esfuerzos de eliminación para evitar la producción de semillas", han añadido.

En este sentido, Novoa ha especificado que "saber cuándo estas plantas florecen en cada región significa que se puede actuar cuando son más vulnerables, antes de que produzcan los miles de semillas que aseguran futuras invasiones".